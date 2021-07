Premiér bol zo situácie z protestu v Bratislave zhrozený: Už sa to nesmie opakovať!

Situácia zo štvrtkového (29. 7.) protestu v centre Bratislavy, keď demonštrujúci zablokovali cesty v okolí Hodžovho námestia a polícia voči nim zakročila až po niekoľkých hodinách, sa podľa premiéra SR Eduarda Hegera (OĽANO) nesmie opakovať.

"K takému niečomu nesmie dochádzať a je úlohou polície, aby takéto zhromaždenia zvládla," vyhlásil. Výdobytok demokracie podľa predsedu vlády je v tom, že ľudia môžu prejaviť svoj názor. Mali by to však robiť, ako tvrdí, slušne a bez toho, aby obmedzovali slobodu druhých. "Polícia by mala takéto zhromaždenia regulovať, aby mohli vyjadriť svoj názor, ale v žiadnom prípade neohrozovali ostatných ľudí. Vrátane novinárov, ktorí si robia len svoju prácu," skonštatoval Heger.

Vo štvrtok ráno sa na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom začal oficiálne neohlásený protest proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády i parlamentu. Po 11.00 h sa protestujúci dav pohol a zablokoval komunikácie v okolí námestia, čo spôsobilo kolóny v centre mesta a nútenú úpravu trás liniek MHD. Protestujúci sa presunuli aj smerom ku Kollárovmu námestiu, kde rovnako blokovali križovatku. Blokovanie ciest sprevádzali menšie incidenty s okoloidúcimi vodičmi, chodcami i novinármi. Podľa polície sa na proteste pred palácom zúčastnilo 1000 až 1500 ľudí.

Polícia dlho proti protestujúcim nezasahovala, tvrdila, že na to nemá zákonný dôvod a že na zhromaždení nedochádza k vážnemu porušovaniu verejného poriadku. Protest začala rozpúšťať až po 20.00 h, protestujúcich postupne vytlačila z cestných komunikácií v okolí Hodžovho námestia. Protestné zhromaždenie pred Prezidentským palácom pokračuje aj v piatok. Zúčastňujú sa na ňom zatiaľ len desiatky ľudí.