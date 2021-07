Zahanbujúce! SaS odsúdila agresívne správanie demonštrantov, políciu vyzýva, aby nezlyhala

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva políciu, aby sa pri dnešných plánovaných protestoch nezopakovala situácia zo štvrtka 29. júla.

V stanovisku, ktoré zaslal hovorca liberálov Ondrej Šprlák, zároveň poslanecký klub SaS odsúdil štvrtkové agresívne a vulgárne správanie demonštrantov.

„Napriek tomu, že kričia hoaxy o tom, ako sa im zasahuje do ľudských práv očkovaním, zasiahli oni svojím konaním do práv všetkých slušných ľudí. Bolo zahanbujúce vidieť, ako sa títo ľudia neštítili preniesť svoje agresívne správanie zo sociálnych sietí aj na ulicu a na novinárov," priblížila SaS.

Poslanci za stranu preto vyzvali políciu, aby zabezpečila poriadok a priechodnosť dopravy a aby neboli obmedzovaní ľudia, „ktorí chodia normálne do práce". „Ak by sa podobná situácia zo štvrtka zopakovala aj dnes, považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," dodala strana.

Odporcovia očkovania proti ochoreniu COVID-19 avizovali na dnešok pokračovanie protestu, pri ktorom vo štvrtok 29. júla zablokovali dopravu v centre hlavného mesta. Na 17:00 ohlásilo zhromaždenie aj hnutie Progresívne Slovensko, ktoré chce, naopak, očkovanie podporiť.