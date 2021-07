Zomrel bývalý prokurátor Michal Serbin († 68): Kvôli prípadu únosu Kováča mladšieho ho nonstop strážili policajti

Vo štvrtok dopoludnia zomrel bývalý prokurátor Michal Serbin († 68).

Informáciu priniesol portál noviny.sk, ktorému ju potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Serbin figuroval najmä v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do zahraničia.

Bývalý prokurátor obžaloval z únosu 13 ľudí vrátane bývalého šéfa SIS Ivana Lexu. Od toho momentu ho museli nepretržite strážiť policajti. Tlak na jeho osobu sa odrazil aj na jeho psychike a v roku 2003 skončil na psychiatrii. Neskôr odišiel do invalidného dôchodku. „V najlepšom treba odísť. Snažil som sa, ale všetko to išlo navnivoč. Nemalo to žiadny efekt," povedal Serbin na konci svojho pôsobenia na prokuratúre.