Starostka bratislavskej mestskej časti apeluje na protestujúci dav: Vyzýva ich k jednej veci

Každá sloboda, teda i sloboda prejavu a zhromažďovania, ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Zdôraznila to starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová v súvislosti so štvrtkovým protestným zhromaždením pred Prezidentským palácom v hlavnom meste.

"Vyzývam preto organizátorov a aj účastníkov neoznámeného zhromaždenia, aby rešpektovali pokyny polície a bezpečnostných zložiek štátu, neblokovali komunikácie a zdržali sa akýchkoľvek prejavov násilia či porušovania zákonov Slovenskej republiky," apelovala starostka. Mestská časť už počas dňa informovala, že zhromaždenie nebolo oficiálne oznámené, to však nie je dôvod na jeho zakázanie. "Bezpečnostné zložky o ňom vedeli a pripravili opatrenia vrátane napríklad dočasného zatvorenia blízkej Grassalkovichovej záhrady. Predpokladáme, že aj počas protestu konala polícia tak, aby protest prebehol čo najpokojnejšie, bez násilností a potýčiek," uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove. Problémom takýchto neohlásených a nepovolených zhromaždení je podľa jeho slov chýbajúci, respektíve úradom neznámy organizátor a to, že nekontrolovaný dav sa nespráva štandardne. Remišová odsudzuje útoky demonštrantov: Šeliga adresoval odkaz polícii Predstavitelia polície na popoludňajšom tlačovom brífingu uviedli, že počas protestov nezaznamenali vážne porušenie verejného poriadku, ani útoky na osoby. Poškodené bolo jedno auto, páchateľa na mieste zadržali. Viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka zdôraznil, že celý priebeh protestného zhromaždenia je monitorovaný kamerami, všetky prípadné priestupky sa tak budú riešiť v najbližších dňoch. Celodenného štvrtkového protestu proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu sa podľa Bozalku zúčastnilo tisíc až 1500 ľudí. Dav zablokoval komunikácie v okolí. Situácia v Bratislave sa vyostruje! Rozvášnený dav odmieta uvoľniť zablokovaný autobus