Vojna medzi Žilinkom a Lipšicom! Dlhoroční známi sú zrazu najväčší rivali, na koho stranu sa postavili právni experti?

Boje, ktoré prebiehajú už dlhé mesiace v silových zložkách štátu, sa najnovšie presunuli už aj na prokuratúru.

V posledných dňoch sme mohli byť svedkami viacerých ostrých vyhlásení dvoch jej najmocnejších mužov, generálneho prokurátora Maroša Žilinku (50) a generálneho prokurátora Daniela Lipšica (48). Žilinka na Lipšica zaútočil ostrým stanoviskom, v ktorom v zásade tvrdí, že Lipšic sa nemá čo miešať do záležitostí, ktoré nedozoruje. Mal alebo nemal Lipšic právo sa ozvať a čo na to hovoria samotní aktéri sporu a tiež právni experti?

Lavínu nie vždy úplne diplomatických vyjadrení medzi špeciálnym a generálnym prokurátorom spustili stredajšie Lipšicove vyjadrenia, v ktorých okrem iného naznačuje, že v obvinení troch svedkov kľúčových káuz zo strany Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra je viacero dezinformácií. Tie majú byť účelovo aj podsúvané do médií.

Kým to síce Lipšic nekonkretizuje, viackrát sa však v jeho vyjadreniach v posledných týždňoch objavuje aj pojem „antitím“, čo má byť podľa bezpečnostných expertov skupinka ľudí v silových zložkách, ktorá je lojálna k bývalej politickej garnitúre. Lipšic okrem iného upozornil na to, že krivá výpoveď, ku ktorej sa mal priznať krátko po svojom zatknutí takáčovec Csaba Dömötör, sa netýka žiadnej z dôležitých káuz, ako sa to prezentovalo v médiách. „Údajná krivá výpoveď sa netýkala žiadnej z medializovaných trestných vecí a týkala sa trestnej veci, v ktorej v súčasnosti nie je nikto trestne stíhaný - predaj pozemkov na Drotárskej ulici v Bratislave,“ uvádza špeciálny prokurátor.

Drsná reakcia Žilinku

Reakcia zo strany jeho priameho nadriadeného, generálneho prokurátora Žilinku, na seba nenechala dlho čakať. „Spôsob, akým sa v médiách špeciálny prokurátor vyjadril k uzneseniu Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia, považujem za neakceptovateľný. Nielen, že sa špeciálny prokurátor vyjadroval k veci, v ktorej Úrad špeciálnej prokuratúry nevykonáva dozor, ale špekulatívne polemizoval s jednotlivými dôkazmi neprípustným spôsobom, vlastným pre obhajobu. Špeciálny prokurátor zabudol, že už nie je advokátom, ale prokurátorom, dokonca špeciálnym,“ napísal Žilinka s tým, že takéto správanie nebude Lipšicovi tolerovať.