Hygienici oponujú ministerstvu: Voda v Podhájskej je v poriadku! Zatvorenie kúpaliska má strašné následky

Kúpalisko v Podhájskej (okr. Nové Zámky) prichádza o sezónu! Podnikatelia naviazaní na rezort padajú na hubu a predávajú nehnuteľnosti, autá i cennosti, aby prežili. Ministerstvo životného prostredia totiž tvrdí, že voda je rádioaktívna a tým pádom zdraviu škodlivá! Hygienici však oponujú, že je v poriadku.

To, čo sa deje okolo kúpaliska v Podhájskej, nemá na Slovensku obdobu! Odstavenie vody z vrtu pre potreby kúpaliska má za následok, že stovky ľudí v regióne pomaly nemajú z čoho žiť. „Tu sú naviazané na kúpalisko celé rodiny, ktoré z toho roky žijú, to nie je problém len jednej obce,“ krúti hlavou starosta Roman Ivan. Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že vo vode sú rádioaktívne prvky, ktoré sú nebezpečné. Na to však reaguje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), že to tak nie je.

„V súvislosti s medializovanou témou rádioaktívnych prvkov v termálnych vodách si dovoľujeme konštatovať, že ich prítomnosť v termálnych vodách je prirodzená a závisí od geologického podložia, z ktorého sa termálna voda získava. Vzhľadom na to, že prítomnosť rádioaktívnych prvkov sa v termálnej vode predpokladá, v súčasnosti národná ani európska legislatíva nestanovuje kritériá na hodnotenie prítomnosti rádionuklidov v termálnych vodách určených napríklad na kúpanie,“ uviedla Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ s tým, že na kúpaliskách robia pravidelné kontroly.

Stanovisko ÚVZ potvrdzuje aj Viktor Goliáš z Ústavu geochémie, mineralógie a nerastných zdrojov Karlovej univerzity v Prahe. Z hľadiska minerálnych vôd, ku ktorým Podhájska určite patrí, je rádioaktivita vnímaná ako pozitívna zložka, ktorá pôsobí liečivo.

Vlastný rozbor

Obec, ktorá kúpalisko vlastní, sa rozhodla urobiť vlastný rozbor. „Ozývajú sa nám rôzni odborníci, ktorí v minulosti pracovali s vodou. Poslali sme naše výsledky expertke z Čiech, ktorá v minulosti robila rozbor, a povedala, že tie hodnoty dokonca spĺňajú kritériá pitnej vody. Zatiaľ by som ju nerád menoval,“ tvrdí starosta.

Vypätá situácia však čoraz viac sťahuje región na dno. „Kvôli zavretému kúpalisku sa 1 500 ľudí a ich 500 detí dostáva na úplnú mizinu. Predávajú nehnuteľnosti, autá a cennosti, aby prežili,“ upozorňuje na zúfalú situáciu Andrej Kasas z Aliancie slovenskej gastronómie.