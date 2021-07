Nečakali, že nájdu niečo také: Unikátny objav archeológov na juhu Slovenska prepisuje históriu!

Menia dejiny! Archeológovia v Dunaji v Iži (okr. Komárno) objavili most, ktorý spájal starú Rímsku ríšu s barbarským svetom.

Pôvodne sa domnievali, že blízko vojenského tábora bude podľa nálezu dvoch kotiev prístav, ktorým prepravovali légie na územia osídlené kmeňmi Kvádov. Napokon našli niečo, čo nečakali! V silnom prúde mútnej vody objavili pilóty Mosta Barbarika, ktorý datujú do 2. až 4. storočia nášho letopočtu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Archeológovia doteraz nevedeli, ako Rimania cez Dunaj, ktorý tvoril hranicu rímskeho impéria so svetom barbarov, prepravovali vojakov so zásobami. Podľa nálezu dvoch kotiev boli presvedčení, že niekde v blízkosti tábora musel byť prístav. „V blízkosti sa nachádzal vojenský tábor, ktorý ležal na severnej strane Dunaja, akousi hranicou rímskeho impéria. Na druhej strane bol veľký légiový tábor a tieto tábory spolu navzájom komunikovali,“ uviedla Miroslava Daňová z Trnavskej univerzity z katedry klasickej archeológie.

„Minulý rok sme sa snažili nájsť prístav, aby sme sa o spôsobe komunikácie s materským táborom v Barbariku dozvedeli viac,“ doplnila. S pomocou špeciálnych sonarov, potápačov a poriečnej polície s dobrovoľníkmi však objavili niečo, čo prepísalo históriu. Dva odlišné svety prepájal most na kamenných pilótoch.

„Na základe mapy a s pomocou sonarov sme lokalizovali nálezy. Potápači, ak to bude možné, z nich odoberú vzorky,“ dodala Daňová. Zlá viditeľnosť do 30 centimetrov, hĺbka až 7 metrov a silný prúd dávajú potápačom poriadne zabrať a fotky spod hladiny zatiaľ nemajú, no identifikovali torzá nosných pilierov. „Zistili sme, že sú tu pilóty rímskeho mosta,“ prezradila archeologička.