Mnohí návštevníci zúrili, nedostali sa na kúpalisko: Očkovaných a neočkovaných triedia farebnými náramkami

Horúčavy lákajú na kúpaliská, no pravidlá platia všade rôzne. Pred jedným z vodných rajov v Turčianskych Tepliciach sa tiahol rad ľudí. Nie každý sa však dnu nakoniec dostal.

Podaktorí z neho neskôr odchádzali s dlhým nosom, avšak zaskočení zostali aj šťastlivci, ktorým sa to podarilo. Kým väčšina ľudí mala na ruke čiernu pásku a čip, ostatných, ktorí neboli zaočkovaní, alebo nemali platný test, označkovali žltým náramkom. To znamená, že nesmú prejsť do interiéru areálu a môžu sa zdržiavať len vo vonkajšej časti. Ako informujú obľúbené kúpele na svojich oficiálnych stránkach, vstup do vonkajších bazénov je možný aj bez testu. Vstup do interiérových prevádzok je už však prísnejší.

„V prípade, ak sa klienti nepreukážu negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín, respektíve potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 starším ako 14 dní po druhej dávke alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, majú v rámci zakúpeného vstupu nárok len na vonkajšie priestory a prevádzky v areáli,“ napísali na svojej stránke. Mnohí návštevníci však odchádzajú z kúpaliska zaskočení.

„Mám dovolenku, prišla som sem vlakom a chcela som sa len opaľovať. Otočili ma naspäť, že nezaočkovaní majú plnú kapacitu. Na stránke mali napísané, že vonkajšie bazény sú úplne bez testu. Úplne ma to prekvapilo,“ prezradila Janka (39) z Martina. V šoku zostala aj rodina Pavla (53) z Čadce, ktorej až pri vstupe oznámili, že limit pre vstup nezaočkovaných je plný a nemôžu ich dnu pustiť.„Ráno sme si pozerali informácie na stránkach kúpaliska, či sa tu oplatí prísť, lebo sme z Čadce. Bola tam informácia, že do vonkajších bazénov môžeme bez problémov,“ povedal nahnevaný Pavol.

Rovnako to nahnevalo aj Michala (39) z Krupiny, ktorý sa so svojou rodinou vracali z dovolenky z Liptova. „Boli sme v Bešeňovej aj v aquaparku v Liptovskom Mikuláši, tam bolo všetko úplne bez problémov, milí a ústretoví ľudia.Tu sme sa zastavili ešte okúpať a otvorene poviem, ak by sme tu neboli s deťmi, otočím sa na päte,“ stroho odvetil Michal s tým, že druhý šok nastal po tom, čo dostali čip s páskou na vstup. „Kým ostatní dostávali čiernu pásku a čip, my sme dostali žltú pásku a čip. Takéto rozdeľovanie nerobí dobrotu,“ zdôraznil. O informáciu, prečo takto ľudí triedia a o maximálnom počte nezaočkovaných v areáli sme požiadali vedenie kúpaliska, no do uzávierky sa nevyjadrili.