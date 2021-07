Exprimátor Banskej Bystrice Saktor († 66) podľahol rakovine: Dojemné slová Jána Noska

V stredu tesne pred polnocou zomrel exprimátor Banskej Bystrice a bývalý predseda odborárov Ivan Saktor († 66).

Bývalá hlava mesta pod Urpínom prehrala boj so zákernou chorobou. Podľa informácií Nového Času mal Saktor rakovinu. Napriek tomu nikdy nestrácal úsmev na tvári a do poslednej chvíle mal množstvo plánov do budúcnosti.

Bývalý primátor a predseda odborov podľahol ťažkej chorobe v stredu krátko pred polnocou. Podľa informácií Nového Času išlo o rakovinu. „Ivan veľmi schudol. Ľudia ho ani nespoznávali na ulici. Počul som, že najskôr tú chorobu dokázal poraziť, potom sa opäť vrátila.Na konci už mal veľmi ťažké obdobie. Viem, že si postavil rodinný dom a spolu tam žili aj so svojou manželkou. Je to smutné, teraz zomrel Ivan a vo februári Robo Kazík. Mal 73 rokov. On bol v tom čase primátorovania Ivana jeho zástupca,“ uviedol známy nebohého exprimátora Saktora. Ten mal z predchádzajúceho vzťahu aj syna Ivana, ktorý je dnes dospelý a úspešný muž. „Je to veľmi čerstvé. Prepáčte,“ nedokázal viac povedať Ivan Saktor ml.

Dojemné slová primátora

K smrti svojho predchodcu sa vyjadril na sociálnej sieti aj súčasný primátor Ján Nosko. „Za posledné roky sme sa u mňa v kancelárii stretli niekoľkokrát. Hoci bolo zjavné, že bojuje s náročnou chorobou, vždy vedel s úsmevom sebe vlastným rozprávať o svojich ďalších plánoch a víziách,“ uviedol Nosko, ktorý v mene všetkých Banskobystričanov vyjadril smútiacej rodine a známym úprimnú sústrasť.

Smútok zavládol aj u odborárov, ktorých bol Saktor neodmysliteľnou tvárou.„Konfederácia odborových zväzov SR s veľkou ľútosťou prijala správu, že dňa 28. júla vo veku 66 rokov zomrel vzácny kolega a priateľ, odborár telom i dušou, dlhoročný prezident Konfederácie odborových zväzov SR, pán Ivan Saktor. KOZ SR vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym. Česť jeho pamiatke,“ informovala hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová. Pohreb bude v sobotu v miestnom kostole.

Ivan Saktor