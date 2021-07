Heger reaguje na protest pred Prezidentským palácom: Odkaz nezaočkovaným

Jediné, čo pomôže "vyprevadiť" nový koronavírus zo sveta, je vybudovanie kolektívnej imunity prostredníctvom očkovania.

Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na štvrtkový protest v Bratislave. Ak majú ľudia otázky k novému koronavírusu, majú sa podľa neho opýtať lekárov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Chcel by som sa poďakovať všetkým zodpovedným občanom SR, ktorí sa dali zaočkovať a chránia tým nielen seba a svojich blízkych, ale práve aj tých nezaočkovaných. Chránia celú populáciu, pretože dobre vieme, že jediné, čo nám pomôže 'vyprevadiť' tento vírus zo Slovenska, Európy, sveta, je vybudovanie kolektívnej imunity," povedal Heger, ktorý vo štvrtok navštívil región hornej Nitry.

Premiér podľa svojich ďalších slov rozumie, že ľudia majú otázky, a to je podľa neho legitímne, ale dnes máme i odpovede. "Ľudia môžu navštíviť vakcinačné centrá, kde im radi poskytnú odpovede. Máme všeobecných lekárov, každý sa môže obrátiť na svojho všeobecného lekára, ktorý ho najlepšie pozná. Lekári sú kvalifikovaní na to, aby poskytli odpovede k otázkam, ktoré ľudia majú," ozrejmil s tým, že je to o diskusii, prijať odpovede. "Verím v to, že každý racionálny človek sa potom pre vakcínu rozhodne, lebo je to momentálne jediné a najefektívnejšie riešenie, ktoré máme," dodal Heger.

Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje od štvrtka rána niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu. Protestujúci zablokovali okolité ulice, v centre mesta sa tvoria rozsiahle kolóny. Bratislavská mestská polícia vyzýva protestujúcich na zachovanie pokoja.