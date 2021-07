Nespokojní Slováci protestujú pred Prezidentským palácom, strana SaS reaguje: Jasná výzva

Koaličná SaS vyzýva demonštrantov, aby protestovali kultivovane a nemanipulovali s dátami.

Podpredseda SaS a štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus označil očkovanie za cestu, ako sa vrátiť k životu pred pandémiou. Neohľaduplnosť a prepadnutie klamstvám je podľa neho to posledné, čo v tejto chvíli potrebujeme.

"Rešpektujeme právo občanov slobodne vyjadrovať svoj názor a demonštrovať, ale aj to by sa podľa nás malo diať pokojným a vecným spôsobom. Nemôžeme tolerovať urážky a vulgarizmy, napríklad len pre to, že podporujeme očkovanie, a tým aj spoločenskú zodpovednosť voči druhým. Navyše, protestujúci okrem osobných útokov tiež zavádzajú a klamú verejnosť vymyslenými dátami a hoaxmi," podotkol Klus s tým, že riadiť sa faktami je výzvou pre nás všetkých.

Strana tak reagovala na štvrtkový protest pred Prezidentským palácom na bratislavskom Hodžovom námestí. Zišli sa tam stovky ľudí nespokojných s vládnymi opatreniami na boj s pandémiou a podpisom prezidentky Zuzany Čaputovej pod vládnu novelu, ktorá hovorí o využívaní COVID preukazov. Polícia situáciu monitoruje, protest má podľa jej slov zatiaľ pokojný priebeh.