Envirorezort predĺžil povolenie na vrt v Lomnici, Tatranci penia: Nenechajú to len tak

Ministerstvo životného prostredia SR predĺžilo lehotu súkromnému podnikateľovi na možnosť realizovať prieskumný geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici.

Upozornili na to niektorí Tatranci spolu s miestnym občianskym združením Tatry 22. Namietajú proti rozhodnutiu, a tvrdia, že je protizákonné. Opierajú sa pritom o geologický zákon a doklady o preinvestovaných nákladoch od spoločnosti. Ako agentúru SITA informovala tatranská poslankyňa Lucia Dubielová, ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi už adresovali aj list, v ktorom ho žiadajú o osobnú kontrolnú účasť v danej záležitosti.

Ministerstvo pritom začiatkom júna avizovalo, že preverí zákonnosť rozhodnutí o prieskumnom vrte, o ktorom sa pod Tatrami hovorí od polovice roka 2019. Obavy verejnosti vzbudili rozhodnutia Okresných úradov v Poprade a Prešove, v zmysle ktorých sa geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici nemá posudzovať v procese EIA, teda v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Proti zámeru už Tatranci spisovali aj petíciu.

„Máme za to, že ministerstvo by nemalo predĺžiť lehotu na možnosť realizovania uvedeného prieskumného geotermálneho vrtu,“ vyjadrila sa pre SITA Dubielová, ktorá je zároveň aj členka petičného výboru. Poukázala na to, že v území sa ani po dvoch rokoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia nezačali geologické práce. Tvrdí, že podľa geologického zákona tak ministerstvo bolo povinné prieskumné územie zrušiť, no neurobilo tak. Rovnako musí investor, aby mu územie nezrušili, preinvestovať finančné prostriedky do výšky 10 percent, v prípade tohto zámeru zo sumy približne 500-tisíc eur. Združenie však upozornilo na viaceré nezrovnalosti aj v tomto smere. Na fotokópii zaslanej faktúry od spoločnosti o preinvestovaných nákladoch je uvedené, že podnikateľ investoval 66-tisíc eur na vypracovanie hydrogeologickej štúdie. „Nakoľko podľa geologického zákona sa štúdia nepovažuje za práce, ktoré súvisia s geologickými prácami na hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd, držiteľ prieskumného územia teda nevynaložil 10 percent z rozpočtu geologickej úlohy na geologické práce,“ upozornilo združenie. Naviac faktúra podľa nich nespĺňa podstatné náležitosti, neobsahuje pečiatku ani podpis vystavovateľa faktúry. Obsahuje tiež rôzne dátumy, ako dátum vyhotovenia je napríklad uvedený 5. december 2008, pričom dátum objednávky je zo dňa 27. marca 2018. Dubielová poukázala aj na to, že dané územie je v 3. stupni ochrany, a tak podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa tam nesmie robiť činnosť vykonávaná banským spôsobom, teda ani tento vrt. „Pokiaľ nebude ministerstvo konať, zvážime aj protesty. Právne kroky sme už podnikli a budeme v tom pokračovať. Ide nám o ochranu prírodného prostredia, chránime ho nielen pre seba, ale aj pre naše deti a všetkých návštevníkov Vysokých Tatier,“ upozornila.

Popradská spoločnosť Autonova chce v Tatranskej Lomnici realizovať hydrogeologický vrt do hĺbky 500 metrov. Overiť ním chce možnosť zachytenia termálnej vody s predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25 stupňov Celzia. Navrhovateľ plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi. Odhad investičných nákladov na realizáciu vrtu je podľa zámeru približne 500-tisíc eur. Tatranci dlho upozorňujú na to, že vrt je plánovaný v tesnej blízkosti sídliska a neprimeraným spôsobom zasiahne do bežného života obyvateľov tejto tatranskej osady. Okrem nadmernej hlučnosti spojenej s realizáciou vrtu sa obávajú najmä toho, že sa do miestneho potoka dostane arzén. Žiadali tiež vypracovanie posúdenia vplyvov na životné prostredie - EIA.