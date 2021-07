Z obchodov sťahujú nevyhovujúce výrobky: Pozor, ide o obľúbené mliečne dezerty!

Štátna veterinárna a potravinová správa SR bola v pondelok 26. júla informovaná prostredníctvom výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) o nevyhovujúcom výrobku.

Ide o výrobok Kunín Pohár mliečny dezert s čokoládovou, jahodovou, marhuľovou a čučoriedkovou príchuťou, 150 g, dátum spotreby od 16. júna 2021 do 29. júla 2021. Výrobcom je Mlékárna Kunín, a.s., Ostrava, Česká republika, schvaľovacie číslo CZ 5751. Distribútorom nevyhovujúceho výrobku na Slovensku je spoločnosť Lactalis Slovakia, s.r.o. Bratislava. ŠVPS o tom informovala na webových stránkach.

„Spoločnosť Lactalis Slovakia, s.r.o. sťahuje z obehu výrobky Kunín Pohár mliečny dezert 150 g s každým dátumom spotreby do 29. júla 2021. Dodávateľ jednej z použitých surovín, ktorá sa v malom množstve používa do spomínaných výrobkov, nás informoval o zistení stopového množstva látky etylenoxid v konkrétnej šarži predmetnej suroviny. Vzhľadom na to, že tento biocidný prípravok nie je v EÚ povolený a bezpečnosť potravín je pre spoločnosť Lactalis Slovakia, s.r.o. vždy na prvom mieste, pristupuje spoločnosť k stiahnutiu výrobkov z predaja," uviedol v stanovisku pre ŠVPS distribútor výrobku Lactalis.

Zároveň dodal, že prosí zákazníkov, aby všetky výrobky s dátumom spotreby do 29. júla 2021 nekonzumovali a vrátili ich do predajne, kde výrobky zakúpili. „Tu im bude vrátená kúpna cena i bez predloženia pokladničného dokladu,“ dodala spoločnosť Lactalis. V súčasnosti prebieha sťahovanie výrobku jednotlivých šarží z obchodnej siete, ktoré zabezpečuje distribútor. Inšpektori ŠVPS vykonávajú úradné kontroly nad sťahovaním nevyhovujúcich výrobkov.