Vodiči hromžia na uzáveru vyťaženého tunela: Dopravu z diaľnice odklonili cez Tatry

Originálne stimuly cestovného ruchu?! Ministerstvo dopravy, pod ktoré spadá aj sekcia cestovného ruchu, vymyslelo novú marketingovú stratégiu, ako dostať ľudí do Tatier. V strede sezóny zatvorili jeden smer tunela Bôrik a autá odkláňajú mimo diaľnice. Vodičov tak navádzajú na alternatívnu trasu vedúcu popod štíty najmenších veľhôr sveta a vôbec sa im to nepáči...

V čase poobednej dopravnej špičky sa tvorí kolóna až po diaľničnú odbočku Važec, a tak musí polícia vytvoriť obchádzku cez Štrbské Pleso, Vyšné Hágy a Tatranskú Polianku, aby sa kilometrové kolóny áut vôbec hýbali.

„Neviem, či v tomto štáte niekto ešte rozmýšľa a aspoň trochu strategicky uvažuje! Nové zubačky sa nakúpili pred skoro rokom, ale trať bude hotová až na konci leta. Čo na tom, že až po sezóne. A aj diaľnicu zavrieme v strede sezóny. Keď tu neboli turisti či návštevníci a cesty boli prázdne, vtedy sa v tuneli robiť nedalo? To už je naozaj na smiech,“ rozhorčuje sa Milan Štefánik (48), podnikateľ v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách.

Vyjadrenia nahnevaných šoférov, ktorí dlhé minúty čakajú v nekonečných kolónach, sú priam nepublikovateľné. „Najprv si postojím pol hodiny v Ružomberku na križovatke na Donovaly a potom ešte v kolóne na obchádzke cez Svit. To takto chceme lákať turistov na skvosty Slovenska?“ po spŕške nadávok si len rezignovane povzdychol šofér z Trenčína. Ani ďalší, ktorý sa práve vrátil z talianskych Dolomitov, neveril absurdnej situácii.

„Prešiel som desiatky tunelov v Rakúsku aj Taliansku, keď sa niečo opravovalo, tak bol nanajvýš odstavený jeden pruh. Tu však niekoľkokrát do roka odstavia tunely len tak preventívne. Nielenže nemáme ani jednu súvislú diaľnicu naprieč Slovenskom, ani z východu na západ, ani zo severu na juh, ale ešte aj tie kúsky pozatvárame v čase najväčšej premávky!“ dodal. Ani policajti, ktorí riadili dopravu na vedľajších cestách, neboli zo situácie nadšení.

„Prekvapilo ma, s akou ohľaduplnosťou som sa stretol u vodičov v týchto kolónach. Ochotne púšťali autá z bočných ciest, ktoré by nemali ináč šancu dostať sa na hlavnú cestu.“ Samotní pracovníci dodávateľských firiem v tuneli Bôrik sa čudovali, prečo nemôže byť doprava presmerovaná obojsmerne do tunela.

Nový Čas oslovil k stanovisku aj Národnú diaľničnú spoločnosť. "Termín realizácie prác sme naplánovali s ohľadom na vhodné klimatické podmienky. Je schválený príslušným cestným správnom orgánom a PZ SR. Trvanie uzávery zodpovedá rozsahu a nevyhnutnému technologickému postupu prác. Samotné práce a technologický postup si vyžadujú stály interval teplôt, čo je možné v najvyššie položenom tuneli len v letných mesiacoch. Realizácia ochranného náteru sekundárneho ostenia tunela Bôrik je z potrebná z dôvodu prenikania chloridových solí do betónu ostenia, čo by mohlo spôsobiť poškodenie väčšieho rozsahu a vyvolať vysoko nákladnú sanáciu. Náterom sa zároveň zlepšia svetelné podmienky v tuneli, čím zvýšime komfort a bezpečnosť motoristov. Obojsmerná doprava v jednej tunelovej rúre nie je možná z viacerých dôvodov, najmä však kvôli bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pri obojsmernej premávke by hrozilo vysoké riziko čelnej zrážky a s vysokou pravdepodobnosťou by pri zníženej rýchlosti dochádzalo k tvorbe kongescií. Prihliada sa aj na šírkové usporiadanie tunela, v stiesnených podmienkach by mohli vznikať kolízne situácie napr. pri strete kamiónov, či z dôvodu oslepovania protiidúcich vozidiel. Vetranie v tunelovej rúre nie je dimenzované na obojsmernú premávku, obojstranne nie je realizované premenné dopravné značenie a adaptívne osvetlenie je riešené len v rámci jednosmerného dopravného prúdu."