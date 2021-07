Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí nechcú vakcínu: Prečo je viac odporcov očkovania!

Na Slovensku opäť rastie počet ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Vakcinovaných proti COVID-19 budeme mať podľa najnovšieho výskumu Slovenskej akadémie vied iba 52 % populácie. Napriek snahe zvýšiť počet očkovaných viacerými opatreniami, vláda stále nenašla spôsob, ktorý by na očkovanie presvedčil podstatnú časť obyvateľov.

Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý vypracovali Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, agentúra MNFORCE a agentúra Seesame, od mája stúpol počet ľudí, ktorí očkovanie odmietajú. Výskum „Ako sa máte, Slovensko?“ uvádza, že ide o viac ako 5 %.

Kým v máji nemalo záujem o očkovanie 30 % obyvateľov, dnes je to 36 %. V kategórii už zaočkovaných alebo ochotných dať sa zaočkovať je 51,7 %, pričom ide o nárast iba o tri percentá. Slovensko má v súčasnosti zaočkovaných prvou dávkou proti koronavírusu takmer 2,3 milióna ľudí, čo je okolo 40 %. Ministerstvo pritom chcelo mať do jesene vakcinovaných aspoň 60 % obyvateľstva.

„Najnovší výskum však ukazuje, že skupina nerozhodnutých sa zmenšuje a väčšia časť z nich sa zaraďuje skôr do tábora odmietačov očkovania. Postoje k povinnému očkovaniu a k platnosti miernejších epidemiologických opatrení rozdeľujú spoločnosť do dvoch táborov: už zaočkovaní väčšinovo podporujú obidve opatrenia, nezaočkovaní sú ešte výraznejšie proti,“ informoval Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Z opýtaných, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať, až 29,8 % by zmenilo názor, pokiaľ by si boli istí, že vakcíny sú bezpečné. Ďalších 14,3 % by presvedčilo, ak by sa mohli dať zaočkovať u vlastného lekára a 12,5 % by pristúpilo k očkovaniu, ak by došlo k tretej vlne a nárastu obetí a nemocnice by boli opäť vyťažené.

„Čo sa týka očkovania v ambulanciách lekárov, záujem o očkovanie v ambulancii prejavilo 526 lekárov po celom Slovensku, uzavreté zmluvy a vakcíny má k dispozícii už takmer 70 lekárov, ktorí reálne v ambulanciách očkujú a počet očkujúcich lekárov postupne rastie,“ uviedli z ministerstva zdravotníctva.