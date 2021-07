Rodičia, pozor! Čo čaká nezaočkované deti v škole? Odborníci prehovorili

Pomaly sa to blíži! Začiatok školského roka je predo dvermi a odborníci spolu s príslušnými rezortmi doľaďujú, za akých podmienok vpustia deti do školských lavíc.

Podľa nového COVID automatu má byť vstupenkou očkovanie alebo samotesty, ktoré sa využívali napríklad aj v Rakúsku. Čo na to odborníci a čo s deťmi, ktorých rodičia odmietnu obe možnosti?! Hoci si deti a študenti užívajú ešte letné prázdniny, o pár týždňov ich čaká návrat do školských lavíc. Vzhľadom na nový delta variant bude ich príchod sprevádzaný určitými opatreniami. Zaočkovať sa aktuálne môžu na Slovensku všetci od 12 rokov, vyvstala však otázka, čo s tými, ktorí vakcináciu odmietnu absolvovať.

Podľa nového COVID automatu, ktorý má vstúpiť do platnosti v nasledujúcich dňoch, by sme mali ísť podľa vzoru nášho suseda a využívať by sa mali v hojnej miere samotesty. „Deti sa otestujú samy, tak ako v Rakúsku, bezplatne a samy v škole,“ povedal ešte počas víkendu predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Samotesty ako východisko

Štát pôvodne uvažoval nad tým, že meačne bude uhrádzať 2 PCR testy, respektíve, koaličné strany sa dohadovali, koľko budú platiť nezaočkovaní za testy. Nakoniec sa dohodli, že samotesty, ktoré vieme nakúpiť za približne 3,50 eura, budú najlepším riešením.

„Každý občan si to vie urobiť sám, aj dieťa, a počkať na výsledok testu, tak to bude lacnejšie o toľko, že si môžeme dovoliť uhrádzať tieto testy. Ľudia sa budú môcť otestovať priamo u zamestnávateľa, máme dostatok testov v skladoch,“ uviedol za stranu Sme rodina Milan Krajniak s tým, že rovnako budú poskytované aj na pracoviskách.

Ministerstvá dolaďujú detaily

Ako to bude v praxi vyzerať a od koľko rokov sa budú musieť deti testovať, sme sa pýtali aj na ministerstva školstva. Tam sú na detaily zatiaľ skúpi. „Rezort školstva pripravuje a tvorí plán otvorenia škôl v nastávajúcom školskom roku, ktorý bude predstavený v auguste,“ napísali nám v stanovisku.

Zaočkované deti by samotestovanie absolvovať nemali, ostatné zrejme áno. Minister zdravotníctva sa vyjadril aj k otázke, v akých časových intervaloch by to bolo potrebné, aby sme mohli hovoriť aspoň o akej-takej efektivite. Keďže to testovanie bude prebiehať každý deň, resp. dva, pre efektivitu a vyhľadávanie kontaktov to bude veľmi dobré.

Testovanie bude závisieť aj od úrovne zaočkovanosti daného okresu a od zaočkovanosti kategórie 50+, to bude kritérium, ktoré bude tieto opatrenia zjemňovať. Stále očkovanie považujeme za tú hlavnú vec a percento musíme zvýšiť,“ uviedol Vladimír Lengvarský na tlačovke v sobotu.

Zvládli to Česi aj Rakúšania

Podobný systém samotestovania už majú za sebou susedné krajiny. Podľa epidemiologičky Henriety Hudečkovej ho robili v Česku už od 6 rokov. „Deti si vytreli noštek, výter sa ponoril do roztoku, ten nakvapkali do testu a o 15 minút mala pani učiteľka výsledok. Toto by sa malo robiť minimálne raz za týždeň,“ povedala pre Nový Čas Hudečková.

Otázkou zostáva, čo s deťmi, ktoré rodičia nedajú ani zaočkovať, ani otestovať. Z právneho hľadiska nemožno ani týmto deťom uprieť právo na vzdelanie. „Neprimeranými zásahmi do práva na vzdelanie, prípadne úplné obmedzenie prístupu k vzdelaniu by zrejme bolo v rozpore s Ústavou SR. Prístup k online výučbe by preto mal byť zachovaný aj pre netestovaných a neočkovaných žiakov,“ dodáva právnik Róbert Bános.