Prokurátor o horore v trenčianskej knižnici: Knihovník sexuálne zneužíval malé deti!

Zvrátenosti medzi knihami! Vyše dve desaťročia pracoval Peter (53) v jednej z pobočiek trenčianskej knižnice v Opatovej. Z knihovníka, ktorý sa venoval deťom, sa vykľul poriadny zvrhlík!

Podľa hovorcu trenčianskej prokuratúry mal tri roky po svojom nástupe sexuálne zneužívať štvoricu maloletých. Nechutnosti, ktorých sa dopúšťal na nevinných deťoch, mali trvať niekoľko rokov. Zvrhlík mal podľa prokuratúry deti zneužívať nielen na svojom pracovisku, ale aj v neďalekom dome, kde býval s matkou a sestrou.

Na takmer 19 rokov staré vyčíňanie knihovníka Petra si posvietili muži zákona. Skončil pred sudcom a ten ho poslal do väzby. Podľa hovorcu Krajskej prokuratúry v Trenčíne Viliama Krokvičku sa mal 53-ročný muž dopustiť zločinu sexuálneho zneužívania.

„V období rokov 2002 až 2008 na svojom pracovisku aj v mieste svojho bydliska niekoľkokrát zneužil 4 vtedy maloleté osoby. Obvinený ku skutku, pre ktoré mu bolo vznesené obvinenie, vypovedal, jeho výpoveď korešpondovala s výpoveďami poškodených. Na obvineného podal prokurátor Okresnej prokuratúry Trenčín návrh na vzatie do väzby z dôvodu obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti, pričom sudca návrhu prokurátora v plnom rozsahu vyhovel,“ upresnil V. Krokvička. Podľa informácií TV Markíza 53-ročného muža prezradila jedna z jeho obetí, ktorá sa dostala do konfliktu so zákonom. Ako dôvody mala uviesť traumu z detstva.