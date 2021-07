Mamička škôlkarky zúfalo prosí o pomoc v boji so zákernou chorobou: Beatrix zamietla poisťovňa liek na rakovinu!

Mladá žena túži žiť, zúfalo prosí aspoň o nádej, tú jej však poisťovňa nechce dať! Beatrix (38) zistili rakovinu prsníka minulý rok v septembri.

Odvtedy oň už, bohužiaľ, prišla a absolvovala aj niekoľko kôl chemoterapie. Urputný boj o vlastný život však hatí súkromná zdravotná poisťovňa. Tá Beatrix neschválila liek Kadcyla, ktorý ťažko chorej žene predpísaka jej lekárka. Rodina tak stráca nádej a zo všetkých síl hľadajú peniaze na jeho kúpu...

V domčeku v dedinke Kamenín (okr. Nové Zámky) cítiť lásku doslova zo všetkých strán. Zaľúbená dvojica Beatrix (38) a Vincent (42) vychovávajú svoju dcérku Cameron (6) a radosť im robí aj staršia dcéra maminy Beatrix (19). Ich neskutočné šťastie však preťala zákerná choroba, ktorá prišla ako blesk z jasného neba.

Rakovina im obrátila životy naruby. „Robil som 11 rokov v zahraničí, spolu sme už 13 rokov. Konečne sme našetrili a mohli byť už spolu, prerobili sme si dom a kúpili na splátky auto. A teraz len po lekároch chodíme,“ ticho krúti hlavou Vincent. Nežne pritom hladí milovanú Beatrix, ich láska je priam hmatateľná.

„Minulý rok v auguste sa mi zdurila uzlina na prsníku. Verdikt bol rakovina. Museli ju však zmenšiť chemoterapiou, mala viac ako 5 centimetrov, až potom to operovali. Prišla som o celý prsník, dookola chemoterapie, ožarovanie. Lekárka mi predpísala liečbu Kadcylou, ale poisťovňa mi to zamietla uhradiť. Nepomohlo ani odvolanie,“ so slzami ukazuje papiere mladá žena. Z vyjadrenia súkromnej poisťovne cítiť chlad.

„Na základe údajov uvedených v žiadosti ide o požiadavku na úhradu lieku v indikácii, ktorá nie je v súlade s kritériami indikačného obmedzenia pre úhradu lieku Kadcyla,“ píše sa vo vyjadrení poisťovne. Jedna ampulka lieku stojí 2 750 eur, pre jedno podanie Beatrix potrebuje dve a vybrať ich má 14 - to je dokopy 77-tisíc eur.