Bittó Cigániková o regulácii ziskov zdravotných poisťovní: Od čoho budú závisieť?

Rokovania o regulácii ziskov zdravotných poisťovní by mali podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) pokračovať vo štvrtok (29. 7.).

Zavádzanie regulácie by sa malo realizovať postupne. Poslankyňa parlamentu to uviedla pre TASR na margo stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa zhodla na tom, že zisky poisťovní je potrebné regulovať.

Zisky poisťovní by mali byť naviazané na splnenie stanovených kvalitatívnych kritérií. "Napríklad takýmto kritériom by bola dostupnosť k lekárovi alebo počet preventívnych prehliadok či znižovanie úmrtí na onkologické ochorenia. Ak sa poisťovni podarí splniť toto kritérium, mala by mať nárok na zaslúžený zisk. Ak kritériá nebude poisťovňa plniť, tak by nemala mať nárok na zisk, lebo nedosiahla požadované výsledky. Takto sme to navrhli na stretnutí a bolo to prijaté veľmi pozitívne," priblížila pre TASR Bittó Cigániková.

Dodala, že zisk poisťovní je dôležitý, aby na trh prichádzali noví investori, ktorým sa ale oplatí dbať na zdravie poistencov, na preventívne prehliadky a na kvalitu svojich služieb pre poistencov. "Nastaviť kritériá však nebude otázka týždňa či dvoch, to bude dlhšiu dobu," uviedla poslankyňa parlamentu.

Na tom, že zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať, sa zhodli v pondelok (26. 7.) zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo či šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová.