Počet úrazov s používaním elektrických kolobežiek narástol: Slová polície, ktoré si treba prečítať!

S používaním elektrických kolobežiek sa zvýšil aj počet úrazov, ktoré zdravotníci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ošetrujú na urgentných príjmoch.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. "Medzi najčastejšie poranenia patria úrazy hlavy. Ďalej sú to odreniny, pomliaždeniny spôsobené pádom a lekári sa stretávajú sa aj so závažnejšími zraneniami, ako sú zlomeniny končatín a poranenia chrbta," načrtla hovorkyňa.

Nárast zranení spôsobených na kolobežke eviduje aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). Najčastejšie ide o zlomeniny hornej končatiny, ktoré predstavovali v júni až polovicu všetkých prípadov, ale aj otvorené rany vyžadujúce šitie. Národný ústav detských chorôb odhalil nemilú realitu: Spozornieť by mali najmä rodičia malých detí

Polícia upozorňuje kolobežkárov, že spolu s cyklistami a chodcami patria k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. "Prípadný stret s motorovým vozidlom alebo pevnou prekážkou končí vo väčšine prípadov smrťou alebo ťažkým zranením. Preto je potrebné správať sa ohľaduplne a disciplinovane v cestnej premávke a nezabúdať na to, že na ceste nie sú sami," pripomenula hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.