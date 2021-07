Prečo si vybral pápež František práve Slovensko? Hovorca Konferencie biskupov to zhodnotil jedinou vetou

Nech už bol dôvod, prečo si vybral pápež František práve Slovensko za krajinu, ktorú navštívi, akýkoľvek, pre nás je to veľká radosť a udalosť.

Pre TASR to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara. Kramara tvrdí, že máme nechať pápežovi slobodu, aby sa on sám vyjadril, prečo si vybral práve našu krajinu. "Počkajme na to, čo povie, keď príde," povedal hovorca KBS.

Pripomenul, že Bratislava, Košice a Prešov sú sídla slovenských cirkevných provincií (metropolií) - západnej (Bratislava) a východnej (Košice) rímskokatolíckej metropolie a gréckokatolíckej metropolie (Prešov). "Šaštín je mariánska národná svätyňa. Zhodou okolností Svätý Otec prichádza práve v čase slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska (15. 9.) - takže je to pekná príležitosť, aby šiel práve do Šaštína, a tam návštevu zavŕšil, poznamenal Kramara.

Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.