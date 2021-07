Odvolaný arcibiskup Bezák prekvapil: Tajné stretnutie s pápežom vo Vatikáne! Prezradil detaily

Prehovoril o doteraz neznámych skutočnostiach. Na návštevu pápeža Františka na Slovensku sa pripravuje aj odvolaný arcibiskup Róbert Bezák (61). Ten najnovšie prekvapil vyhlásením, že svoju kauzu považuje za čiastočne uzatvorenú po tom, čo sa tajne pred mesiacom stretol so Svätým Otcom vo Vatikáne.

Bezák hovorí, že na vysvetlenie jeho odvolania z čela Trnavskej arcidiecézy už nemôže veľmi čakať. „Už som sa dostal kdesi úplne inde. Nemôžem žiť s tou myšlienkou, že sa to porieši. Žiadal som asi štyrikrát u audienciu u pápeža, buď sa neodpovedalo, alebo sa odpovedalo, že som v poradí. Nemal som akým spôsobom sa k tomu prepracovať. Začiatok bol taký, že som očakával, postupne som zistil, že sa to míňa účinkom. Nakoniec som bol dvakrát so Svätým Otcom pápežom Františkom,“ začal rozprávať Bezák v diskusii časopisu .týždeň. Prvýkrát to bola všeobecná audiencia, druhýkrát osobné stretnutie, ktoré vybavil kardinál Vlk. Ani raz však neprišiel posun v jeho kauze.

Bezák však prekvapil tým, že priznal aj tretiu schôdzku s Františkom. Tá sa odohrala len pred mesiacom v čase, keď už bolo jasné, že pápež príde na Slovensko. „24. júna 2021 som bol v Ríme a spolu s pápežom Františkom som slúžil omšu, na ktorú ma on pozval. Pre mňa toto je rehabilitácia, už inú nepotrebujem. Otvorili sa dvere, pápež ma uviedol do toho priestoru tej Kaplnky svätej Marty. Bolo Jána Krstiteľa a ja som mal možnosť sám slúžiť s pápežom Františkom omšu,“ priznal Bezák.

Dodal, že s Františkom bol aj na večeri, na ktorej debatovali o jeho chystanej návšteve Slovenska. „Mal som pápežskú zmrzlinu. Viete, aká je to pápežská? Keď vám ju donesie pápež. On mi doniesol zmrzlinu a troška likéru navrch,“ s úsmevom povedal Bezák. Pri pápežovi sa vraj cítil veľmi dobre s tým, že išlo o osobné stretnutie.

„Toto je rehabilitácia, uzdravenie. Ten, ktorý je v katolíckej cirkvi na prvom mieste, môže byť so mnou za stolom, môže so mnou večerať, môžeme sa spolu rozprávať. Rozprávali sme sa aj o tom, ako existujem, ako sa majú rodičia, vedel, že otec zomrel, mama je v ťažkom stave. Bol to taký ľudský rozhovor a necítil som potrebu niečo riešiť,“ zakončil Bezák s tým, že jeho kauzu odvolania z Trnavy neotvárali.

Nevie ani, či sa nakoniec stretnú po jeho príchode na Slovensko. Ak by sa tak stalo, Bezák by chcel, aby sa to odohralo v tichosti. „Zmysel mojej rehabilitácie je vedieť, ako to bolo na počiatku, či to odvolanie podpísal ten pápež. Nech ten dokument vidím, že to podpísal on, a som spokojný. (...) Mne to tak pripadalo, že aj pápež František akoby potvrdil aj tým stretnutím s ním, že pápeži sú v tom nevinne,“ uzavrel odvolaný arcibiskup. Bezák má v súčasnosti ponuku slúžiť omše v Bernolákove, čo však zatiaľ využil len raz.