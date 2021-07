Európska komisia ukazuje prstom aj na Slovensko: Sme na čiernom zozname, hrozí nám súd?

Francúzsko, Španielsko, Taliansko a 20 ďalších krajín EÚ by sa mohli dostať pred súd pre svoju pomalosť pri implementácii pravidiel EÚ v oblasti autorských práv do ich vnútroštátneho právneho priadku. Uviedla to v pondelok Európska komisia, ktorá inkriminované štáty požiadala o vysvetlenie tohto omeškania.

Termín na implementáciu týchto pravidiel EÚ vypršal 7. júna, informovala agentúra Reuters. Podľa spravodajského webu Businesshala v skupine "previnilcov" sú okrem Francúzska, Španielska a Talianska aj Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Fínsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko. Tieto štáty majú dva mesiace na to, aby Európskej komisii (EK) na jej otázku odpovedali. Ak tak neurobia, dostanú varovanie, tzv. reasoned opinion. Ďalším krokom bude postúpenie veci najvyššiemu súdu EÚ v Luxemburgu. Európska únia hrozí Googlu sankciami, dala mu 2 mesiace času: Na čom má popracovať? Pravidlá autorského práva prijaté pred dvoma rokmi majú zabezpečiť, aby kreatívny priemysel v EÚ mal rovnaké podmienky ako online platformy ako Google alebo Facebook. Niektorí umelci a vysielatelia v Európe však stále nie sú spokojní, najmä pokiaľ ide o výklad kľúčového ustanovenia, článku 17, ktorého cieľom je prinútiť platformy na zdieľanie obsahu - ako sú YouTube a Instagram -, aby filtrovali materiály chránené autorskými právami. Okrem toho exekutíva EÚ uviedla, že 21 členských štátov - vrátane Slovenska - požiadala, aby do 7. júna stanovili samostatné pravidlá o autorských právach pre online vysielanie rozhlasových a televíznych programov. Prieskum na prahu tretej vlny nepotešil: Koľko Slovákov je ochotných dať sa zaočkovať? V správe sa uvádza, že tejto požiadavke doteraz nevyhoveli Francúzsko, Španielsko Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Fínsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.