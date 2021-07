Slovensko čaká horúci týždeň s lejakmi: Odborníci o (ne)presnostiach predpovedí, ako rýchlo vedia o búrke?

Teplo, dusno a daždivo. Tak sa v skratke dá predpovedať to, čo Slovensko čaká v nasledujúcich dňoch. Búrky potrápia najprv západ nášho územia a postupne by sa mali presunúť aj do ďalších lokalít.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Pripraviť by sme sa mali aj na výraznú bleskovú aktivitu. Predpovede sa ale často líšia od reality a búrky nás prekvapia. Ako dopredu vedia pred nimi meteorológovia varovať ľudí a aké sú prvé signály, že sa máme pripraviť na extrémne zrážky?! Vlna búrok postupujúca z Rakúska zasiahla v uplynulú nedeľu najmä západ Slovenska, pričom výrazná búrková činnosť sa v noci vyskytovala najmä na Považí a na hornej Nitre, kde spadlo extrémne množstvo zrážok. Podľa iMeteo „V Zliechove spadlo až 112 mm zrážok za 12 hodín a z toho 55 mm spadlo počas 1 hodiny." Veľký dážď potrápil aj Valaskú Belú, kde spadlo počas noci 104 mm. „Bol to najväčší denný úhrn zrážok od roku 1951," tvrdí Pavel Faško z SHMÚ. Nočná búrka na Považí napáchala veľké škody: Voda zaliala mnohé domy a brala, čo jej prišlo do cesty Ručička teplomeru sa tento týždeň bude šplhať poriadne vysoko. Teploty sa vplyvom teplého prúdenia a slnečného žiarenia budú dostávať až nad hranicu +30 °C. V najteplejších regiónoch nášho územia budú stúpať až k hranici +35 °C. „Počasie však nebude pokojné. V teplom a vlhkom vzduchu sa v priebehu popoludnia bude vytvárať kopovitá oblačnosť a počas popoludňajších hodín až do neskorších večerných a nočných hodín s búrkami,“ informuje portál iMeteo s tým, že ich najvyššia pravdepodobnosť je na začiatku týždňa v oblasti západného a severozápadného Slovenska. V druhej polovici týždňa však treba počítať s búrkami aj na zvyšku nášho územia. Miesto a čas nevieme určiť Asi všetci sme sa už stretli s tým, že za pár minút sa blankytná obloha zmenila na čiernu. Domov sme z kúpaliska či koncertu prišli do nitky premoknutí. Hlavne v teplých mesiacoch je počasie veľmi dynamické. Predpovedať nebezpečenstvo búrky vedia odborníci dva až štyri dni vopred. V praxi to znamená, že v takomto časovom predstihu môžu avizovať, že hrozí búrkový potenciál. „Kde približne budú a či z nich budú padať krúpy a ako intenzívne, to vieme 24 hodín. A to, kde presne padnú a či naozaj z toho budú aj krúpy a ako intenzívne v danej oblasti, vieme hodinu vopred,“ vysvetľuje Michal Najman z Meteopressu. Náročnosť predpovedania búrok potvrdzuje aj ich lovec Tomás Rablovský zo Severe Weather Slovakia. „Nezriedka sa stáva, že to, čo nám predpovedné modely povedia napríklad dnes, tak zajtra už nemusí platiť. Často z okolia dostávame spätnú väzbu, že ,Veď u nás ste búrky predpovedali a neboli.‘ Ťažko sa robí predpoveď na konkrétnu oblasť a zväčša sa búrky predpovedajú na základe aktuálnych podmienok, ktoré sa vyskytujú na danom území, poprípade, aké sa očakávajú.“ Presné určenie miesta ale napriek nášmu očakávaniu nie je reálne. „Presne na kilometre to proste fyzicky nie je možné, vstupuje do toho príliš veľa premenných, ktoré to ovplyvňujú,“ doplnil ho Michal Najman. Predpoveď počasia: Utorok: polooblačno až oblačno, búrky 27/34 °C

Streda: Polooblačno až oblačno 29/34 °C

Štvrtok: malá oblačnosť 29/34 °C

Piatok: malá oblačnosť, búrky 28/34 °C

Sobota: polooblačno až oblačno 29/32 °C

Nedeľa: oblačno, prehánky 23/29 °C

Pondelok: oblačno, prehánky 23/28 °C pokračovanie ‹ 1 2 ›