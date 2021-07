Viete, ako podať prvú pomoc? Na toto treba myslieť v krízových situáciách

Nielen cestou na dovolenku sa môžete ocitnúť pri nehode! Na cestách sme občas svedkami krízových situácií a niekedy sme prví na mieste. Preto treba vedieť správne podať prvú pomoc. Na čo teda treba myslieť?

Dôležitá je vlastná bezpečnosť

Lektorka odbornej prípravy kurzov prvej pomoci odporúča, aby sme sa v prvom rade postarali o seba: „Rozhodne zastavíme v bezpečnej vzdialenosti od havarovaného auta, rozsvietime výstražné svetlá a postaráme sa o pasažierov v našom aute (odvedieme ich do bezpečnej vzdialenosti od auta alebo ich zapojíme do záchranného procesu). Nesmieme zabudnúť na označenie havarovaného auta trojuholníkom. Z nášho auta vždy na cestu vstupujeme už s refl exnou vestou.” Oslovíme zranených, kričíme na nich, koľko ich je v aute, či môžu rozprávať, čo ich bolí.



Privolanie pomoci

Zavoláme na tiesňovú linku a poskytneme operátorom informácie o udalosti a o stave zranených. Ak si nevieme dať rady, operátori nám povedia presné inštrukcie. Za zmienku stojí aj veľmi dôležitý úkon, a to vytiahnutie zraneného z auta. Mnohí majú strach, že čo ak má poškodenú chrbticu a oni mu tým ešte viac uškodia.

„Je to individuálne, či ho z auta vybrať, alebo nie. Ak je to možné, vytiahnite ho, chrbticu nemôžeme tak ľahko poškodiť. Nakoniec, čo by ste urobili - radšej by ste mu poškodili chrbticu, alebo by v aute bez pomoci zomrel?“ dodáva odborníčka kurzov prvej pomoci.



Sledujeme brucho a hrudník

Zisťujeme, či dýcha, a to tak, že sledujeme zdvíhajúce sa brucho a hrudník, a keď mu k ústam priložíme ucho, počúvame jeho dych. Ak nič nepočujeme, začneme s resuscitáciou: „Začíname 30 stlačeniami hrudníka a nasledujú 2 vdychy. U cudzieho dýchame len pomocou dýchacieho rúška - nevieme, či človek nie je chorý, alebo môže mať poranenia v okolí úst. Ak rúško nemáme alebo si na to netrúfame, stláčame hrudník do hĺbky 6 cm rýchlosťou 100 stlačení za minútu. S masážou neprestávame až do príchodu záchranárov.



Skontrolujte si autolekárničku

V útrobách autolekárničiek už nie sú veci len tak „ledabolo“ rozhádzané, ale nájdete tam štyri balíčky - moduly. Každý jeden modul má svoj význam z hľadiska druhov zranenia. Vyhláška č. 143/2009 z dielne ministerstva zdravotníctva presne diktuje, aké typy autolekárničiek sú určené pre jednotlivé kategórie vozidiel (motocykle, osobné autá, autobusy a pod.) a čo všetko musia obsahovať.

„Je na vodičoch, aby vedeli, čo v tejto vyhláške je. Napríklad, lekárnička musí mať oranžovú farbu. Ak vám predajca ponúka modrú autolekárničku a vy si ju kúpite, tak pri policajnej kontrole neuspejete.“ Lekárnička pre osobné auto je zložená zo štyroch modulov. Výhodou je, že po použití niektorej časti nemusíte kupovať úplne novú, ale stačí si dokúpiť modul, z ktorého sme použili materiál.

Okrem tejto výhody majú moduly ešte jednu podstatnú výhodu - kým v minulosti bol všetok materiál zmiešaný dokopy, teraz je rozdelený, a to má podľa lektorky prvej pomoci veľký význam: „Vodiči pred pár rokmi nevedeli, čo majú na ošetrenie použiť, vysypali celú lekárničku a používali aj to, čo nemuseli.“ Teraz stačí vziať do rúk modul a čítať.