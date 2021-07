Unikátny meganáhrobník z roku 1883: Dobrovoľníci sa poriadne zapotili, kým ho len opreli o stromy

Historický nález! Jeden z najosobitnejších výtvarných prejavov Novohradu sa zachoval v lesíku na kraji najstaršieho cintorína.

V Hornom Tisovníku (okr. Detva) obyvatelia na označenie hrobov kedysi využívali drevené dosky aj mimoriadne bohato zdobené a tvarované kamenné náhrobníky. Zrejme najväčší z nich tam teraz našiel historik Ján Aláč, ktorý k takýmto objavom kultúrneho dedičstva vedie aj dobrovoľníkov počas brigády.

Nadšenci pod vedením historika Jána Aláča postupne prešli a očistili unikátne náhrobníky na troch cintorínoch na severozápade Novohradu. Najväčšie prekvapenie však Aláč objavil ešte dva dni predtým. V lesíku na kraji najstaršieho cintorína v Hornom Tisovníku našiel ležať obrovský náhrobník vo výške dospelého človeka.

„Má rozmery 180 x 66 x 27 cm, čo môže predstavovať až 700 - 800 kilogramov. Domnievame sa, že sa ho niekto snažil odniesť, možno do múzea, no na kraji cintorína to už vzdal,“ povedal historik. Ide o najväčší známy ľudový náhrobník tohto typu a zrejme aj najstarší v tejto obci.

Je na ňom totiž vyrytý rok 1883. Dobrovoľníci sa poriadne zapotili, kým ho za pomoci kladky len vztýčili a opreli o stromy. V minulosti ho museli na cintorín doviezť na voze, no ťažšie ho už bolo vyložiť. „Chlapi boli asi mocnejší. Z takéhoto kameňa sa stavali domy, tak s tým vedeli lepšie manipulovať, boli to majstri,“ doplnil Aláč.

Brigády na čistenie a obnovu jedinečných historických skvostov organizujú nadšenci za pomoci zbierky, ktorá bola zorganizovaná aj na vydanie knihy o náhrobníkoch. Peniaze z jej predaja budú použité na jedinečné cintoríny, na ktorých sa nachádza naše kultúrne dedičstvo.