Jozef († 33) umieral v šachte pred očami svojej lásky, svokor skončil v nemocnici: Sused opísal desivé chvíle

Strašné nešťastie sa odohralo v nedeľu večer v obci Madunice (okr. Hlohovec). Jozef († 33) sa v kanalizačnej šachte hlbokej asi dva metre snažil prečistiť rúry.

Tie sa však uvoľnili, do šachty sa vyliala voda z celej ulice a Jozefa zaplavili splašky. Mladíkovi utekal na pomoc jeho budúci svokor Róbert (62), no aj ten začal vzápätí bojovať o svoj život. Susedovi, ktorý začul zúfalý krik z dvora, sa podarilo zachrániť len jedného z chlapov. Mladšiemu z nich už pomoci nebolo.

Nešťastie opisovali susedia len sťažka a so slzami v očiach. Jozef († 33) sa so svojou priateľkou nasťahovali do Maduníc len pred pár rokmi. Mali veľa spoločných plánov a snov, všetky sa však rozplynuli po nedeľnej obrovskej tragédii.

Podľa polície Jozef zacítil v kúpeľni veľký zápach, a preto začal okamžite konať. Vliezol preto do kanalizačnej šachty, ktorú majú doma na dvore. Snažil sa prečistiť rúry, no tie sa uvoľnili a na Jozefa sa vyvalili splašky z celej ulice. Keď to videl jeho budúci svokor, ktorý tam bol na návšteve, okamžite ho išiel do dvojmetrovej šachty ratovať.

Desivé chvíle Novému Času opísal sused Juraj (35), ktorý neváhal a chlapom utekal na pomoc. „Na dvore boli tri ženy, ktoré tak strašne kričali o pomoc, že som tam rýchlo utekal. Zo šachty trčala len ruka, rýchlo som skočil. Suseda som nadvihol, aby mohol dýchať a snažili sme sa ho vytiahnuť,“ podelil sa s nami o hororové chvíle Juraj, ktorý vtedy netušil, že pod splaškami je ešte jeden muž.

„Až keď sme staršieho pána vytiahli, povedali mi, že je tam ešte niekto. Toho som, žiaľ, už nezachránil. Bol tam príliš dlho,“ smúti Juraj, ktorý bude mať desivé chvíle pred očami zrejme až do konca života.

Nešťastie rieši polícia

Jozef († 33) nemal také šťastie ako jeho budúci svokor. „Staršieho muža vo veku 62 rokov sa podarilo rodine a susedom vytiahnuť. Mladší 33-ročný muž na mieste nešťastnej udalosti aj napriek poskytnutej prvej pomoci podľahol. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Polícia naďalej preveruje okolnosti, za ktorých došlo k tragédii,“ informovala policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Jozef bol podľa miestnych veľký dobrák a vždy sa snažil robiť všetko hneď. „On bol taký, že všetko chcel hneď riešiť. Je to strašné. Jeho partnerka sa pozerala na to, ako jej zomiera. Je mi to nesmierne ľúto,“ uzavrel sused.