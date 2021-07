Nočná búrka na Považí napáchala veľké škody: Voda zaliala mnohé domy a brala, čo jej prišlo do cesty

Voda ukázala svoju silu! Silná nočná prietrž mračien dala zabrať ľuďom na Považí (okr. Ilava) a dobrovoľní i profesionálni hasiči mali čo robiť, aby zachránili, čo mohli.

Cez Košecké Podhradie aj Košec preteká Podhradský potok, ktorý sa rozbúril natoľko, že vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty...

Inokedy tichý potok sa po búrke premenil na zurčiace monštrum, ktoré sa nezmestilo do koryta. Voda zaliala mnohé domy a brala, čo jej prišlo do cesty. „Prvé hlásenie som mal krátko pred polnocou od našich hasičov. Voda stekala do kanála a nestihlo to odtekať,“ opísal starosta Košeckého Podhradia Rastislav Čepák. „Prítok potoka nestíhal odvodňovať a vybrežil sa. Ľudia sa stade nevedeli dostať,“ pokračoval starosta obce s tým, že onedlho utekali na pomoc do ďalšej časti obce. „Spláchlo prístupovú komunikáciu k vzdialenejším obydliam. Ešte aj teraz tam prebiehajú záchranné práce. Musíme tam navoziť makadam, aby sme vedeli komunikáciu dostať do stavu, aby sa tam vedeli ľudia, prípadne záchranka, dostať,“ pokračoval s tým, že stade mali namierené do časti Kopec, lenže tam sa už nedostali. „Keď sme odchádzali, potok bol len do polovice naplnený, a keď sme sa za nejaké dve hodiny vracali naspäť, už to tieklo vrchom a boli zatopené všetky chalupy, ktoré sú nižšie ako hlavná cesta,“ pokračoval starosta s dôvetkom, že situácia sa naďalej dramatizovala. „Hrozilo, že budeme musieť niektoré rodiny evakuovať. Našťastie sa to potom umúdrilo a teraz odstraňujeme škody. Tie prekročia stotisíc. Voda je stále pomerne vysoká, ľudia ratujú, čo vedia. Hasiči stále ťahajú vodu z pivníc,“ doplnil s tým, že sa pri záplavách našťastie nik nezranil.



Voda vážne ohrozila aj rodičovský dom Miroslava Janča z Dubnice nad Váhom. Ten mal ťažké srdce pre práce na koryte rieky. „Je to dom po mojich rodičoch, chodíme sem s rodinou, trávime tu víkendy, voľný čas a teraz to tu musím zachraňovať. Boli tu jelše, jasene, ktoré zadržiavali prívalové vody, ktoré sa tvoria vyššie. Žiaľ, vybagrovali ich a nechali to tak. Oporný múr začali stavať oproti,“ povedal rozhorčený chalupár. „Zobralo mi to dosť pozemku. Volali mi to susedia. Spadla mi čerešňa, mal som tu dreváreň, kde som mal náradie a rôzne veci. Vždy som hovoril, že treba spraviť oporný múr na opačnej strane, voda pôjde len dole brehom, nie hore, ale už je neskoro,“ uzavrel.