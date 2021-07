Policajti si posvietili na piatkový protest pred parlamentom: Anna už má na krku problém, tým však nekončia

V súvislosti s piatkovým (23. 7.) protestom pred Národnou radou SR v Bratislave obvinila polícia 40-ročnú Annu F. z Nitrianskeho kraja pre trestný čin útoku na verejného činiteľa.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková. Policajti preveria na audiovizuálnych záznamoch aj ďalšie prípadné protiprávne konania.

"Polícia po celý čas situáciu intenzívne monitorovala a v tejto súvislosti prijímala adekvátne opatrenia," uviedla hovorkyňa. Polícia označuje piatkový protest pred parlamentom ako neoznámené a spontánne verejné zhromaždenie.

Rozpustenie verejného zhromaždenia je podľa bratislavskej mestskej časti Staré Mesto krajné riešenie a posledný krok v prípade, ak by boli porušované iné občianske slobody definované Ústavou SR. "Fakt, že zhromaždenie nie je oznámené, nie je dôvodom na jeho rozpustenie," uviedol pre TASR hovorca staromestskej samosprávy Matej Števove. Reagoval tak na protest, ktorý sa v uplynulých dňoch konal pred Národnou radou SR v Bratislave a polícia ho označuje ako neoznámené a spontánne verejné zhromaždenie.

Staré Mesto eviduje iba oznámenie z piatka (23. 7.) v čase od 8.00 do 14.00 h na mieste Zámocká pri hradnom múrepri hradnom múre tak, aby bola zachovaná 50-metrová vzdialenosť od budovy Národnej rady SR, podané fyzickou osobou. Ďalšie oznámenia v okolí parlamentu v tomto okamihu nezaznamenalo.To, že sa protestujúci dostali až pred vchodové dvere do parlamentu bolo podľa samosprávy v rozpore so zákonom o zhromažďovacom práve.