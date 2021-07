Slovenský raj, ako ho pozná len málo turistov: Osviežujúci kúpeľ a zábava bez tlačenice

Nielen pre otužilcov! Naša najchladnejšia nádrž Palcmanská Maša láka k vode, hoci jej teplota sotva prevyšuje 20 stupňov Celzia.

Dedinky pri Rožňave nie sú zaujímavé len v zime, ale aj v horúčavách, keď ponúkajú relax pri sviežom kúpeli. Jemne prehriata hladina je tým najvyhľadávanejším útočiskom.

Posilnené vlakové spojenie letnými expresmi z Košíc až do Dobšinskej ľadovej jaskyne a aj mikrobusmi medzi severom a juhom Slovenského raja cez sedlo Kopanec do okolia Stratenej, Dediniek a Mlynkov priťahuje čoraz viac návštevníkov.

Okrem návštevy najkratšej, ale jednej z najkrajších roklín - Zejmarskej, sa sem mnohí prichádzajú ovlažiť práve v spomínanej priehrade. Potvrdila to aj Spišiačka Iveta (28): „Voda je celkom teplá. Dá sa do nej vojsť a aj si zaplávať.“

V Dedinkách je k dispozícii aj požičovňa člnov a vodných bicyklov, chovajú tu v klietkach pstruhy a tým najväčším lákadlom by malo byť znovuotvorenie retrosedačky až na planinu Geravy. Kvôli pandémii a aj nedostatku peňazí sa jej prevádzka síce oneskorila, no už o rok by mala voziť prvých cestujúcich.

„Očakávame zvýšenie počtu prenocovaní, lebo chceme turistom umožniť pohodlný kyvadlový presun zo severu národného parku na juh a naopak. Samozrejme, rátame so zvyšovaním kvality služieb, aby stúpol nápor najmä v menej navštevovaných častiach Raja medzi Mlynkami, Dedinkami a Stratenou,“ povedala riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Z preplnených rebríkov na severe tak mienia turistov presunúť na opačný koniec parku.