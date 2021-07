Slovenský Louis Armstrong oslávil okrúhle narodeniny veľkolepo: Tomu sa povie nevšedná párty

Slovenský Louis Armstrong, spevák Peter Ondria, oslávil svoju 50-ku netradične, a to vlastným koncertom s legendami slovenskej hudby.

Na jeho veľkolepej žúrke mu zaspievali aj Peter Stašák, Lukáš Adamec či Viliam Kalman z Drišľaku. Muž z východného Slovenska s hlasom svetoznámeho speváka zhodnotil, že vďaka jeho dokonalému imitátorstvu Armstronga precestoval svet, no teraz sa snaží preraziť aj s vlastnou tvorbou.

Slovenský spevák, hudobník a imitátor Louisa Armstronga Peter Ondria 50 rokov oslávil ešte 15. júla, no veľkú udalosť usporiadal v rodnej obci o pár dní neskôr. Dokopy prišlo sto ľudí. Ako prezradil, boli to hlavne tí, ktorí mu pomohli v osobnom i profesionálnom živote. Okrem pesničiek od oslávenca si vypočuli aj pesničku od Viliama Kalmana z Drišľaku.

„Pozval som ho ako cteného hosťa, aj ja som bol na jeho päťdesiatke. Keď som mal štyridsiatku, zložil spolu s mojím bratom o mne pesničku, teraz zaspieval druhú časť,“ prezradil Ondria. Neskôr sa na pódiu objavil aj známy Košičan Lukáš Adamec a nechýbal ani Peter Stašák.

„Hneď, keď prišiel do sály, zvítali sme sa a zagratuloval mi, potom urobil veľkú šou,“ dodal Ondria so smiechom. Imitátor Armstronga zhodnotil, že vďaka hlasu, ktorý takmer identicky imituje „chrapľák“ Armstronga, precestoval za 25 rokov takmer celý svet. „Chcel by som pracovať aj na mojich vlastných pesničkách a aby sa dostali k čo najviac ľuďom,“ dal si predsavzatie.

Ďalší známi imitátori

The Backwards - Beatles

Slovenská revivalová skupina imituje Beatles. Sú dvojnásobným víťazom najprestížnejšieho festivalu Beatles revivalov na svete, New York Metro Beatlefest, kde získali 1. miesto v roku 1998 a rovnako prvé miesto v roku 2003, keď sa vrátili obhájiť svoj titul. Partia je populárna v Európe i USA.



Peter Pačut - Freddie Mercury

So svojím programom vystupoval skoro vo všetkých krajinách Európy a na viacerých miestach v USA. Vo Francúzsku otváral Dni mesta Nice či v Monaku vystúpil na privátnej akcii majstra sveta F1 Davida Coultharda.