Jaroslavove operené mláďatá sleduje už 9 rokov celý svet: Neuveríte, koľko sokolíkov odchoval balkón paneláka

Sú u neho ako doma! Už 9 rokov sa stáva balkón paneláka v Považskej Bystrici domovom sokolíkov. Ich príbeh od príletu cez nakladenie vajíčok, výchovu mláďat až po odlet sleduje celý svet prostredníctvom kamier.

Vďačiť za to možno Jaroslavovi Ševčíkovi (61), ktorý sa o vtáky s láskou stará. Ten už bol svedkov rôznych zaujímavých i dojemných situácií - aj toho, ako si jeden rok samička adoptovala kuriatko!

Považskobystričan Jaroslav prezradil, že každý rok priletí hniezdiť iný pár. „Už prvý rok bol zaujímavý. Mladý sokolík, ktorý vyletel z hniezda, sa niekoľko dní neukázal. Už sme si mysleli, že niekde zahynul, lebo prvý deň po vyletení je najkritickejší,“ spomínal.

O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa po pár dňoch zobudil na to, že počul v hniezde šramot. „Sokolík sa vrátil. Bol unavený a vyčerpaný. Zrejme doletel ďaleko od balkóna, nebol ešte dobrý letec a nedokázal sa hneď vrátiť,“ pokračoval s tým, že najstatočnejšie a zároveň najzvedavejšie zo štyroch mláďat dostalo pre svoju podobu s cisárom Franzom Josefom meno Franz.



Zohrievala kuriatko

Sú roky, keď nie je dostatok potravy, predovšetkým myší a hrabošov a vtedy je problém. Vlani napríklad musel päť hladných krkov prikrmovať. Pre krízovú situáciu má spoluprácu s asi najväčším slovenským producentom vajíčok a kuriat. Tá priniesla zaujímavý príbeh.

„V prípade potreby mi dajú nejaké vyradené kuriatka. Jedno kuriatko, ktoré malo slúžiť na kŕmenie, však samička priniesla do hniezda,“ opísal Ševčík a pokračoval, že dodnes nevie, či to bol materinský pud, lebo bolo takej veľkosti ako jej mláďatá, alebo si ho pripravila ako zásobáreň potravy.

„Preniesla ho z podlahy do hniezda a začala ho zohrievať spolu so svojimi mladými. Tie však do kuriatka zobali,“ pokračoval.„Kuriatko som nakoniec vybral a daroval známemu, u ktorého prežilo,“ dokončil zaujímavú historku. Kým vo voľnej prírode prežije podľa štatistík len 10 % mláďat vtákov, z jeho balkóna vyletelo do sveta 37 sokolíkov.