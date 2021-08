Rozhovor s dermatologičkou Michaelou Duchoňovou: Pokožka počas pandémie trpí viac

Napriek dobrej epidemiologickej situácii sa bez rúška na tvári a neustálej dezinfekcie rúk na každom kroku nemôžeme zaobísť.

O tom, čo spravil pandemický rok s našou pokožkou, i tom, ako sa o ňu starať, či kedy navštíviť lekára, sme sa rozprávali s dermatologičkou Michaelou Duchoňovou. Ako teda uchrániť ruky pred vysúšaním, ktorá dezinfekcia je najlepšia a ako ochrániť pleť na tvári pred vyrážkami?

Stúpol počet pacientov, ktorí navštevujú vašu ambulanciu počas pandémie?

Počas pandémie bol celkovo v našej kožnej ambulancii menší nápor pacientov, väčšinou však so závažnejšími stavmi, ktoré sa zhoršili popri covid infekcii. Pribudli počtom aj tvárové dermatózy popri nosení respirátorov a ekzémy rúk – spojené s nevyhnutnými opatreniami, dezinfekciou, najmä u predisponovaných pacientov.



Čo robí s pokožkou mnohonásobné umývanie rúk a všadeprítomné používanie dezinfekcie?

Časté umývanie rúk mydlami, ktoré odmasťujú, a následná nadmerná dezinfekcia alkoholovými prípravkami spôsobujú vysúšanie pokožky a oslabenie prirodzenej kožnej bariéry. Dezinfekcia, aby bola účinná, by mala obsahovať viac ako 65 % alkoholu.

Podobným spôsobom, ako ničí hydrolipidickú membránu (obal) vírusu alebo baktérie, kvasinky, narúša sčasti aj našu kožnú bariéru, ktorej súčasťou sú tiež lipidové zložky.

Výsledkom je dehydratácia, suchosť, ošupovanie, prasklinky, svrbenie a následne reaktívny zápal kože a ekzémy rúk. V minulosti s takýmito ekzémami rúk bojovali chirurgovia, ktorí si v rámci profesie museli mnohokrát denne dôkladne dezinfikovať ruky, no teraz, vzhľadom na pandémiu, to robíme denne všetci. Naša pokožka je veľmi odolná aj voči týmto zvýšeným nárokom, no u niektorých pacientov nemá dostatočné rezervy a vznikajú ťažkosti.



Ako by mala vyzerať starostlivosť o takto namáhané ruky?

Pri častom umývaní rúk uprednostňujeme syndety pred odmasťujúcimi, bežnými mydlami. Syndety sú „mydlá bez mydiel“, bez detergentov, určené pre suchú, atopickú pokožku – sú šetrné k pokožke, umyjú, ale neodmastia. Po umytí rúk nezabúdame na následné premastenie pokožky emolientnými krémami na ruky, ktoré obnovia ochrannú kožnú bariéru, zabraňujú strate vody, a to aj viackrát denne.

Rovnako nesmieme zabúdať na premasťovanie aj pri používaní alkoholovej dezinfekcie, ktorá – aby nás ochránila – musí obsahovať vysoký podiel alkoholu, rovnako ruky vysuší a odmastí. Musíme nájsť správny kompromis a nezabúdať ruky viac ošetrovať ako obyčajne, najmä pri vysokom nápore, akému sme vystavení posledný rok.



Existuje dezinfekcia, ktorá by pokožku rúk nevysušovala a nezaťažovala? Aké výrobky by človek mal hľadať?

Môžete zvoliť šetrné gélové prípravky na dezinfekciu 2 v 1 s obsahom glycerolu, ktorý sčasti doplní hydratáciu pokožky, alebo nový prípravok v spreji s obsahom bambuckého masla a skvalénu, ktorý poskytuje popri dezinfekcii v jednom kroku aj dostatočné premastenie a obnovu pokožky, je vhodný aj pre deti. Hľadať ho treba výhradne v lekárni.



Kedy by mal pacient určite prísť do ordinácie kožného lekára? Na aké príznaky si dať pozor? Stačí, ak ho trápi „len“ suchá pokožka?

Návštevu kožnej ambulancie by sme nemali príliš dlho odkladať, aj keď suchú pokožku zväčša zvládneme častejším premastením relipidačnými masťami z lekárne. No ak to nestačí a pribudne svrbenie, ragády, nehojace sa prasklinky, začervenanie, mokvanie, návštevu kožného lekára neodkladajte.



Nie sú to však iba ruky, ktoré trpia. Dlhodobé nosenie rúšok a hlavne respirátorov dáva zabrať aj pokožke na tvári. Na čo si dať v súvislosti s ich nosením pozor?

Pokožka na tvári pod respirátorom, najmä pri viachodinovom nosení, má iné podmienky ako obyčajne. Je prekrytá, otlačená, je prítomné teplejšie a vlhké prostredie, zvýšená produkcia mazu a dysbalancia kožnej mi-kroflóry.

Zo štúdií vieme, že sa vyskytlo viac komplikácií pri dlhodobom nosení respirátorov. Je to spôsobené materiálom, ale aj pevnosťou utesnenia na tvári. Pokožka môže zareagovať podráždením. U niektorých pacientov sa zhoršujú chronické kožné ochorenia - rosacea, akné, seboroická a atopická dermatitída, u alergikov môže vzniknúť kontaktná dermatitída z materiálu respirátora.

Občas sa vyskytne bakteriálna infekcia – impetigo (sladké chrasty), najmä ak sa respirátor nosí viac dní po sebe, malo by sa uprednostniť jednorazové použitie.



Treba nejakú zvláštnu starostlivosť alebo čistenie pleti na tvári?

Určite by sme sa mali viac starať o namáhanú pokožku tváre, a to aj dôkladným umytím (jemným umývacím gélom na tvár) a vyčistením (napr. micelárnou vodou).

Následne očistenú pokožku ošetríme ochranným bariérovým krémom - mal by byť aplikovaný minimálne 30 minút pred nasadením, aby sa vstrebal a nebol zotretý respirátorom. Večer po umytí pokožky by sme mali uprednostniť regeneračné a hydratačné krémy.



Môže nosenie rúška alebo respirátora zhoršovať akné? Existuje nejaká pomoc?

U niektorých pacientov môže nosenie respirátora spôsobiť aj zhoršenie akné, na druhej strane ho rúško prekryje a nepotrebujeme zakrývať nedostatky mejkapom, čo je tiež výhoda, menej sa upchávajú póry.

Pokožku by sme mali dôkladne čistiť, hydratovať fluidnými prípravkami určenými na aknóznu pokožku a tiež dbať na čistotu respirátora či rúška. Ak nestačí aktuálna liečba, odporúčam skonzultovať úpravu terapie akné s dermatológom.



A čo oblasť okolo uší, hlavne ich zadná strana – mali by sme venovať tejto partii tela tiež zvýšenú pozornosť?

Určite áno, aj tieto lokality sú namáhané tlakom a trením rôznymi materiálmi gumičiek. Odporúča sa zvýšiť hygienu dôkladným umytím pokožky a následne premastením emolientným ochranným bariérovým krémom, niekedy pomôže aj krém na zapareniny, keďže ide o oblasť kože v záhybe.

U predisponovaných pacientov sa v týchto lokalitách môže zhoršiť psoriáza, seboroická dermatitída. Ak máte kožné ťažkosti za ušami, uprednostnite upevnenie rúška či respirátora na záhlaví zaviazaním alebo prepojte gumičky na záhlaví šnúrkou.



Ako pomôcť pleti zvnútra? Možno suchej a podráždenej pokožke pomôcť pitným režimom, vitamínmi či minerálmi? Alebo niečím iným?

Dodržiavať pitný režim je dôležité všeobecne, vitamíny užívame aj na stimuláciu imunity vzhľadom na pandémiu, skôr by som odporúčala lokálne ošetrovať namáhané lokality.



Je tu leto, užívame si viac slnka. Je potrebná nejaká starostlivosť o pleť navyše oproti tej bežnej, vzhľadom na hygienické opatrenia?

V lete nesmieme zabúdať na fotoprotekciu – ochranu kože proti spáleniu slnečným žiarením (krémy SPF 50+) a viac pokožku hydratovať, pri potení je potrebná zvýšená hygiena.

Verím že toto pandemické obdobie spoločne zvládneme a vrátime sa k bežným starostiam.