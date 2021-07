OĽANO vníma pokus o odvolanie Mikulca ako prejav strachu: Ministra podporilo viacero politikov

Opätovný pokus o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vníma hnutie OĽANO len ako prejav enormného strachu ľudí, ktorí sa veľmi boja politickej a trestnoprávnej zodpovednosti.

Vyplýva to z ich stanoviska, o ktorom TASR informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Z hnutia poznamenali, že po rokovaní o zákone, ktorý ochraňuje ľudí pred následkami pandémie, sa poslanci rozhodli neprezentovať pri otvorení schôdze v súvislosti s odvolávaním ministra vnútra. Ako tvrdia, "jediným účelom malo byť vylievanie špiny, šírenie lží a dezinformácií".

Zo stanoviska hnutia vyplýva, že Robertovi Ficovi (Smer-SD), predsedovi mimoparlamentného Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu a tým, ktorým sa nepáči nástup spravodlivosti a výpovede ich vlastných nominantov o páchaní rôznych zločinov, nebudú pomáhať v ďalšom nenávistnom ťažení proti ministrovi vnútra. Tvrdia, že Mikulec svoj mandát vykonáva čestne a profesionálne. Ako dodali, ničím sa vo svojej funkcii nespreneveril a garantuje príslušníkom Policajného zboru voľné ruky a slobodu vo výkone ich práce.

"Zdochýnajúci kôň kope najsilnejšie. Opätovný pokus o odvolanie Romana Mikulca vnímame len ako prejav enormného strachu ľudí, ktorí sa veľmi boja politickej a trestnoprávnej zodpovednosti. Poslanci dnes dali jasne najavo, čo si myslia o tejto zúfalej snahe," dodal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO) reagoval tým, že v zmysle koaličnej zmluvy má každý partner právo zvolať koaličnú radu. OĽANO podľa neho názor na odvolávanie ministra vyjadrilo už pri odmietnutí nedávneho opozičného návrhu. "Čo sa týka odvolávania policajného prezidenta, to nie je v kompetencii poslaneckých klubov. K tomu sa vyjadrovať nebudeme," poznamenal. Myslí si, že na vysvetľovanie zo strany šéfa polície je priestor aj v brannobezpečnostnom výbore. Grendel podotkol, že mnohé aktuálne témy sú síce mediálne zaujímavé, no nie všetko je vhodné riešiť verejne. "Sú to mnohé veci živé a záujem v tomto musí byť skôr na objektívnom vyšetrovaní. Nie na tom, aby do toho politici vnášali svoje záujmy," uzavrel.

Líderka koaličnej strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová taktiež deklarovala, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má podporu jej strany. "Vo voľbách sme ľuďom sľúbili, že polícia bude mať voľné ruky a v súlade so zákonom bude môcť vyšetrovať všetky podozrenia z trestných činov. Určite sa nechceme vrátiť do časov, keď minister vnútra zametal pod koberec všetky kauzy vplyvných ľudí a keď policajný prezident pomáhal zločincom získavať informácie z policajných databáz," uviedla Remišová. O vine a nevine podľa jej slov nerozhoduje polícia, ale nezávislé súdy na základe dôkazov. Považuje preto v tomto štádiu za zbytočné rozoberať výpovede jednotlivých zločincov a neustále pre to odvolávať ministra vnútra.