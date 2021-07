Názory menia, ako im vyhovuje: Premiér Heger varuje, že referendum je cesta opozície k moci

Snaha o referendum z dielne opozície je spôsobom, ako sa čo najrýchlejšie dostať k moci a zastaviť tak očistu justície, polície i prokuratúry.

V rozhovore pre TASR to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). V júni poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli opozičný návrh zmeny ústavy k téme referenda. Viacerí poslanci hovorili, že podľa rokovacieho poriadku sa môže návrh v tej istej veci podať až o šesť mesiacov. To, či návrh poslanci predložia v decembri, je podľa Hegera ďaleko.

"Iniciátori referenda vždy, keď sú v opozícii, hovoria, že referendum o predčasných voľbách je nevyhnutné. Keď sú v koalícii, tak hovoria, že referendum o predčasných voľbách je protiústavné," podotkol predseda vlády.

Urobil tak po tom, ako sa naň s touto otázkou obrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Referendum o predčasných voľbách by vyhlásila vtedy, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Zámer podporiť prípadnú zmenu ústavy avizovali viacerí predstavitelia koalície aj opozície.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi, podporilo ju viac ako 585.000 ľudí.