Papalášska výnimka od Mikasa: Prečo politici nemusia do karantény?!

Papalášizmus najhrubšieho zrna, alebo potrebný nástroj na udržanie chodu štátu? Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý určuje pravidlá príchodu zo zahraničia pre občanov SR, sa medzi osobami, ktoré majú výnimku z povinnosti ísť do karantény, uvádzajú aj držitelia diplomatických a služobných pasov. Je naozaj potrebné zavádzať takéto úľavy pre politikov a funkcionárov?

Podľa nariadenia, ktoré platí od 19. júla, sa povinnosť absolvovať karanténu po príchode zo zahraničia nevzťahuje okrem iných ani na „držiteľov diplomatických a služobných pasov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky“. Týka sa to samozrejme nezaočkovaných, keďže občania, ktorí sú plne zaočkovaní, do karantény ísť nemusia. Prečo však zvýhodňujeme práve politikov, diplomatov a funkcionárov, to zatiaľ nie je úplne jasné.

BEZBREHÝ PAPALÁŠIZMUS?

Podľa politológov a politikov, s ktorými sa o tom Nový Čas rozprával, môže ísť čisto teoreticky o snahu zabrániť kolapsu dôležitých systémov v štáte, ktorý by mohol pri veľkej predstavivosti nastať v prípade, ak by boli naraz v karanténe viacerí vysokopostavení predstavitelia či už vlády, alebo iných úradov či inštitúcií. Oveľa pravdepodobnejšie však je, že ide jednoducho len o bezbrehý papalášizmus a bezdôvodné zvýhodňovanie politikov a funkcionárov pred ostatnými občanmi.

NEOČKOVANÍ

Témy sa v piatok chopil aj bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. „Z hrušky dolu, pán Mikas!“ oboril sa na hlavného hygienika a šéfa úradu verejného zdravotníctva, ktorý túto vyhlášku vydal. Drucker upozorňuje, že spomedzi lídrov siedmich parlamentných strán sú zatiaľ plne zaočkovaní len dvaja, a to predseda Sme rodina Boris Kollár a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Naproti tomu napríklad šéf OĽaNO Igor Matovič sa očkovaniu stále vyhýba a novinárske otázky, prečo sa ešte stále nedal zaočkovať, odbíja stále novými argumentmi.