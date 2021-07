Slovenka Lenka, žijúca v USA, prežíva peklo na zemi: Ožratý vodič mi v dome takmer zabil deti!

Ani doma neboli v bezpečí! Lenka (38), ktorá pred 18 rokmi odišla zo Slovenska žiť do USA a založila si tam rodinu, prežíva peklo na zemi.

Idylku jej amerického sna narušil opitý vodič. Ten počas svojej zbesilej jazdy podľa slov nešťastnej ženy zdemoloval ulicu a narazil aj do ich domu, kde sa v tom čase hrali jej dvaja malí anjelikovia. Dcérke Guiliane (5) prerezal náraz krčnú tepnu a spôsobil viacero zranení, Dominica (8) minul betónový stĺp len o pár centimetrov. Rodinu nákladná zdravotná starostlivosť o dcérku s vážnymi poraneniami, ako i zničený dom po nehode položili na kolená.

Rodáčka z Trenčína Lenka (38) odišla do USA po strednej škole najmä kvôli jazyku. Hoci začiatky boli ťažké, po tom, čo sa zoznámila na narodeninovej oslave svojej kamarátky so súčasným manželom Josephom Tutroneom, stal sa New Hamsphire jej novým domovom. Tu si vybudovali hniezdočko, do ktorého pribudla pred 12 rokmi Isabella, o 4 roky neskôr Dominic, potom Guiliana a nakoniec pred 3 rokmi malý Luca. Mladá Slovenka zostala v domácnosti a starala sa o svoju rodinu. Ako sama hovorí, žila svoj americký sen.

Ten podľa jej slov prednedávnom prerušila zbesilá jazda vodiča. „Ja som odišla s najstaršou dcérou a najmladším synom do útulku adoptovať si zajaca. Ani v zlom sne mi nepadlo, že keď sa vrátime, už nič nebude ako predtým,“ začína svoje rozprávanie starostlivá mama s tým, že doma zostali manžel s Giulianou a Dominicom.

Všetko sa zmenilo v jedinej minúte osudného 10. júla, keď sa opitý sused z vedľajšej ulice rútil po vozovke 75-kilometrovou rýchlosťou, hoci je tam povolených len 30 km/h. Nabral betónový stĺp, ktorý mu zostal na kapote, a tým vrazil do ich domu. „Dominica, ktorý práve sledoval telku, minul o 2 centimetre, Giulianu, ktorá v tej chvíli otvárala dvere, trafil plnou silou,“ opisuje nešťastnú udalosť Lenka.