Stranu Spolu rozhorčil zámer postaviť školu a škôlku pre štátnych zamestnancov: Problém to nerieši!

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš kritizuje zámer vlády postaviť škôlku prednostne pre pracovníkov Úradu vlády SR, ministerstva financií a ďalších vybraných štátnych inštitúcií.

Hipš tvrdí, že nedostatok miest v materských školách sa musí riešiť systematicky, nie plátať tento problém tým, že pomôžeme iba štátnym zamestnancom. TASR o tom informoval hovorca strany Matej Bučko.

Vláda plánuje obnoviť budovu Karáčoniho paláca v Bratislave a zriadiť tam školu a materskú školu pre štátnych zamestnancov s názvom Spojená škola Novej generácie. "Tisíce rodín najmä vo väčších mestách nemôžu pre nízke kapacity umiestniť svoje dieťa do škôlok. Tí solventnejší si platia drahé súkromné škôlky a tí menej solventní musia so svojimi deťmi zostať doma. Minulý školský rok bolo odmietnutých 16.776 prihlášok," popísala situáciu Silvia Hudáčková zo ženskej platformy Ženy Spolu.

"Namiesto systematického riešenia tohto problému sa vláda rozhodla pomôcť iba svojim štátnym zamestnancom a postaviť škôlku pre nich. Áno, deti štátnych zamestnancov majú právo na kvalitné vzdelanie, ale rovnako aj tisíce ďalších detí," uviedol Hipš. Ako dodal, od vlády sa očakáva, že bude hľadať a realizovať systémové riešenia, ktoré pomôžu všetkým rodinám. A hlavne tým najzraniteľnejším.

V zrekonštruovanej budove Karáčoniho paláca na Štefánikovej ulici by mala vzniknúť škola a škôlka pre deti štátnych zamestnancov.Podľa spresnení v materiáli, predloženom do medzirezortného pripomienkového konania, má v Karáčoniho paláci vzniknúť po nevyhnutnej rekonštrukcii štyri až osem tried prvého stupňa základnej školy a štyri až päť tried materskej školy, v oboch prípadoch by malo ísť o kapacitu mierne prekračujúcu 100 miest.