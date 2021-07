Dôrazné stanovisko Roberta Fica: Dušan Kováčik je politický väzeň, mali by ho okamžite prepustiť

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je nevinný človek, ktorý nič neurobil a mal by byť okamžite prepustený z výkonu väzby a oslobodený spod obžaloby. Na sobotňajšom brífingu to vyhlásil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.

"Sme presvedčení, že prípad Dušana Kováčika je vymyslený a nafingovaný. Stal sa obeťou spiknutia. Je politickým väzňom, ktorý nevinne a bez dôkazov sedí vo výkone väzby," uviedol Fico. V prípade bývalého špeciálneho prokurátora sú podľa jeho slov podozrenia na manipuláciu s trestnými konaniami či z toho, že boli použití najatí univerzálni svedkovia.

"Jediný, kto svedčí voči Dušanovi Kováčikovi je Ľudovít Makó. Ten to povedal až potom, čo ho zadržali a vzali do väzby. Dnes si chodí po slobode a finančne sa mu darí," skonštatoval šéf Smeru-SD. Zadržanie, obvinenie a následná obžaloba Dušana Kováčika podľa Fica súvisela so snahou vlády získať a obsadiť funkciu špeciálneho prokurátora, ale aj vytvoriť z Dušana Kováčika symbol "smeráckeho zločineckého režimu".

Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.Dušan Kováčik mal prijať úplatok vo výške 50.000 eur od podnikateľa Petra Košča. Úplatok sa týka trestnej veci bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Jozefa Reháka.