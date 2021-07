Rozzúrený dav spred parlamentu rozháňali ťažkoodenci: Protestujúci striekali na mužov zákona kečup!

Zhruba tri stovky rozhnevaných demonštrantov, proti nim policajní ťažkoodenci. Účastníci protestu na mužov zákona striekali kečup a útočili rôznymi spôsobmi.

Pri násilnostiach utrpela zranenia jedna policajtka, demonštrantom sa nakoniec podarilo budovu parlamentu pred rozvášneným davom ubrániť. Zaujímavé bolo zloženie politikov, ktorí sa ukázali medzi demonštrantmi. Dav výdatne podnecoval Marian Kotleba, ktorý demonštrantom vysvetľoval, že je údajne ich právom ísť do parlamentu.

Protest bol namierený proti novele protipandemického zákona, ktorý vzbudil veľké vášne aj na politickej scéne. Predovšetkým opozícia už dlhšie bije na poplach pred údajne neprimeraným zvýhodňovaním zaočkovaných, ktoré by mal tento zákon zaviesť do praxe. V dave sa ozývali heslá ako „gestapo“, „Slovensko si nedáme“, či „vydajte nám parlament“. Použiť museli aj slzný plyn. Polícia proti demonštrujúcim použila slzný plyn a po tom, ako sa začali dobýjať do budovy, povolali na miesto aj ťažkoodencov.

„Využitý bol aj Antikonfliktný tím, a to na priamu a intenzívnu komunikáciu s účastníkmi zhromaždenia. Nakoľko účastníci neakceptovali tento spôsob komunikácie, bola polícia nútená pristúpiť k prijatiu adekvátnych opatrení,“ uviedla polícia. To, že sa dav dostal až pred vstupné dvere parlamentu, označil jeho predseda Boris Kollár za fatálne zlyhanie polície.

Keďže protest bol vopred avizovaný, mala polícia podľa neho dostatok času sa naň pripraviť. Medzi protestujúcimi sa objavili aj Kotlebov spolustranník Peter Krupa, Ľuboš Blaha, Richard Takáč či Ladislav Kamenický zo Smeru-SD a prihovoril sa aj Peter Pellegrini, ktorý dav uistil, že jeho poslanci návrh nepodporia. Počas demonštrácie došlo k zraneniu policajtky, ktorej stav si nevyžiadal hospitalizáciu.

„Je neprípustný akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom. Rozumiem, že ľudia sú už z pandémie unavení a nikomu z nás nie sú opatrenia príjemné. Avšak robíme ich preto, aby sme chránili životy všetkých občanov Slovenska. Aj tých protestujúcich,“ reagoval na protest premiér Heger.