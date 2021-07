V silových zložkách to vrie! Zatýkanie a spochybňovanie aktérov nemá konca: Znepokojujúce slová Šándora

Atmosféra v slovenských silových zložkách neuveriteľne hustne. Prepad auta s policajtmi NAKA ich kolegami z cudzineckej polície v Sobranciach, vzájomné obviňovanie, či dennodené zatýkanie súčasných či bývalých vysokopostavených činiteľov.

Čo sa to na Slovensku v skutočnosti deje, nie je jasné pomaly už ani samotným aktérom a odborníkom na bezpečnostnú problematiku. Podľa niektorých je práve toto hlavný cieľ takzvaného „antitímu“: Čo najviac uvrhnúť spoločnosť do chaosu a zmazať rozdiel medzi pravdou a výmyslami.

Tím a antitím, to už nie sú len ľudové pomenovania pre dve rôzne skupiny súperiace o moc v slovenských silových zložkách. Tieto označenia používajú už aj samotní aktéri deja vrátane špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Tímom majú byť v tomto ponímaní odvážni policajti, vyšetrovatelia, prokurátori či sudcovia, ktorým sa darí postupne rozkrývať sieť prepojení z čias bývalej politickej garnitúry.

Antitímom má byť zas skupina ľudí lojálnych predchádzajúcej Ficovej vláde, ktorá sa snaží túto snahu torpédovať. Dohady o zúriacej vojne v silových zložkách podporilo aj dianie okolo osoby medzičasom už odstavenej vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby Diany Santusovej, ktorá sa v utorok podujala zatýkať svedkov v kľúčových kauzách.

Hoci sa jej podarilo zatknúť iba jedného, ten sa krátko po zadržaní priznal k tomu, že jeho doterajšie výpovede boli zmanipulované a nepravdivé. Zdanlivo tak potvrdil presne to, o čom už mesiace hovorí opozícia, totiž že spolupracujúci svedkovia v kľúčových kauzách, takzvaní kajúcnici, sú k výpovediam nútení či motivovaní neprimeranými spôsobmi. Csaba Dömötör patril k zločineckej skupine takáčovcov a svedčil v kauze Božie mlyny, v rámci ktorej bol obvinený aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Súd v Bratislave vyriekol ortieľ: Takáčovec Csaba Dömötör bude stíhaný väzobne

Veľký rozruch vzbudilo aj to, že Santusová si na akciu povolala policajtov z cudzineckej polície až zo Sobraniec. To vyrazilo dych aj viacerým jej kolegom a odborníkom na bezpečnostnú problematiku. „Keď čítam, že vedúca inšpekčného tímu si ,povolala´ ako zásahovú policajnú jednotku až zo Sobraniec, a to dokonca z hraničnej a cudzineckej polície, tak mám pocit, že snívam,“ netajil na sociálnych sieťach svoj údiv bývalý prominentný vyšetrovateľ Jozef Šátek. Tento útvar totiž podľa neho vôbec nie je na takéto zásahy vycvičený. „Pokiaľ viem, tak na služobné zákroky sú pripravovaní všetci policajti polície, vrátane operatívcov inšpekčnej služby,“ dodáva Šátek.