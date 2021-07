Súd v Bratislave vyriekol ortieľ: Takáčovec Csaba Dömötör bude stíhaný väzobne

Okresný súd (OS) Bratislava III vzal do väzby Csabu Dömötöra z kauzy údajného manipulovania vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

OS Bratislava III ho vzal do väzby z dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov, a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

"Proti rozhodnutiu podal sťažnosť obvinený, ako aj prokurátor, o ktorých bude po doručení veci rozhodovať KS v Bratislave," dodal Adamčiak. Súd rozhodoval na neverejnom zasadnutí necelé tri hodiny.

Prokurátor žiadal pre Csabu D. zo zločineckej skupiny takáčovci útekovú, kolúznu a preventívnu väzbu. Csaba D. bol zadržaný v utorok (20. 7.), pričom bol zároveň aj vypočutý. Pátranie je vyhlásené aj po takáčovcovi Matejovi Z. a podnikateľovi Petrovi P.

Vyšetrovanie v tejto veci vedie špecializovaný tím zložený z vyšetrovateľov ÚIS a vyšetrovateľov NAKA. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS Peter Scholtz vo štvrtok (22. 7.) pozastavil činnosť Diane Santusovej, vedúcej špecializovaného tímu ÚIS, ktorý vec prešetruje. Činnosť tímu pozastavená nie je.

Trojica figuruje ako kľúčoví svedkovia v mediálne známych policajných kauzách.