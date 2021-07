Susko o novele Trestného poriadku: Väzba nie je trestom, nesmie slúžiť na vynútenie priznania

Väzba nie je trestom, nesmie mať sankčnú povahu a nesmie slúžiť na vynútenie priznania obvineného. Vyhlásil to poslanec parlamentu Boris Susko (Smer-SD) počas diskusie v pléne o novele Trestného poriadku.

V novele navrhuje upraviť rozhodovanie o väzbe. Obmedzenia vo výkone väzby nesmú podľa neho presahovať rámec potrebný na dosiahnutie účelu väzby.

Susko hovorí, že rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, súdov a riaditeľa väznice, ktorými tieto orgány upravujú podmienky vo výkone väzby, sú rozhodnutia, ktorými dochádza k najzávažnejším zásahom do ľudských práv a ľudských slobôd, preto tieto rozhodnutia musia spĺňať prísne kritériá na materiálnu kvalitu. "Teda musia byť primerane odôvodnené a musia byť preskúmateľné súdom," skonštatoval.

Návrh novely podľa Suska nepredstavuje žiadnu zmenu, pretože nereflektuje na možné zneužívanie väzby na priznanie sa obvinených osôb.

Poslanec tiež navrhol upraviť zákon o výkone väzby. Obvineného by mohli podľa Suskovho pozmeňujúceho návrhu premiestniť do iného ústavu "len na základe rozhodnutia prokurátora alebo súdu, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo života obvineného alebo inej osoby aj na základe rozhodnutia generálneho prokurátora, o čom ústav upovedomí orgán činný v trestnom konaní alebo súd".