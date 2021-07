Smelé plány ministerstva životného prostredia: Lesníkom sľubujú zamestnanie aj lepšie platy

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR garantuje lesníkom ich prevzatie do pracovného pomeru v národných parkoch (NP) aj súčasné platové pomery v prípade, že správa pozemkov pod NP prejde do rúk MŽP SR tak, ako to navrhuje plánovaná reforma.

V Brzotíne v okrese Rožňava to pri príležitosti stretnutia ochranárov s lesníkmi, samosprávami a neštátnymi vlastníkmi lesov povedal štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. „Vnímame miestnych lesníkov a zamestnancov štátnych lesníckych podnikov ako kľúčových partnerov pre úspešné zvládnutie tejto reformy. Ponúkame ich prevzatie do pracovného pomeru v NP, garantujeme im zamestnanie aj súčasné platové pomery,“ uviedol Kiča. Zástupcov samospráv envirorezort na stretnutí ubezpečil, že reforma NP bude mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v regióne, a to vo forme mäkkého turizmu. Gastrosektor čelí obrovským problémom: Ukazujú prstom na štát, hovoria o chaose a neistote V Slovenskom krase sa v piatok konala po Pieninách v poradí druhá zo série odborných diskusií organizovaných MŽP SR a rezortom pôdohospodárstva, na ktorých hovoria o prevode štátnych lesných pozemkov pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Ten, ako pripomenul štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana, navrhuje poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody, ktorý pred niekoľkými dňami v parlamente prešiel prvým čítaním. „Je potrebné rýchlo odstrániť historickú anomáliu, ktorou Slovensko vybočuje z celého sveta, kde národné parky spravujú organizácie ochrany prírody,“ uviedol Smatana s tým, že podobné diskusné stretnutia sa v najbližšom čase búdu postupne konať vo všetkých slovenských NP. Reforma NP má okrem iného zabezpečiť, že s drevom sa na ich území bude hospodáriť prírode blízkym spôsobom. „Nechceme, aby boli zdrojom lacného dreva, ktoré by sa vyvážalo do zahraničia. Chceme podporovať miestne spracovateľské kapacity, tak aby sme tomu drevu dávali pridanú hodnotu a aby ťažba nemala negatívny vplyv na životné prostredie a kvalitu funkcií NP,“ povedal Kiča. Žatva je na Slovensku v plnom prúde: Poľnohospodári prosia motoristov len o jedno „Chceme zabezpečiť, aby sa v priebehu budúceho roka vytvorili samostatné národné parky. Správy NP získajú právnu subjektivitu a budú odčlenené od súčasnej ŠOP SR,“ priblížil riaditeľ štátnych ochranárov Dušan Karaska. Zmeny v správe NP víta aj ŠOP SR, podľa ktorej sa slovenská ochrana prírody môže po desaťročiach dostať na štandardnú európsku úroveň.priblížil riaditeľ štátnych ochranárov Dušan Karaska.