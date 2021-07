Ľudskoprávny výbor sa obracia na vládu: Pre obete nútenej a násilnej sterilizácie chcú len jedno

Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre ľudské práva a národnostné menšiny vyzýva vládu SR, aby prijala uznesenie, v ktorom sa ospravedlní obetiam nútenej a násilnej sterilizácie.

Píše sa to v uznesení, ktoré výbor prijal na svojom piatkovom rokovaní. Výbor tiež podporuje riešenie odškodnenia obetí prostredníctvom prijatia osobitnej právnej úpravy.

Ľudskoprávny výbor berie na vedomie informácie o doterajšom úsilí obetí nezákonných sterilizácií, verejnej ochrankyne práv a občianskeho združenia Poradňa pre občianske a ľudské práva o účinné odškodnenie nezákonne sterilizovaných žien. Rovnako berie na vedomie informácie o odporúčaniach medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií adresovaných SR a o schválení návrhu zákona o poskytnutí jednorazovej peňažnej čiastky osobám sterilizovaným v rozpore s právom v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky. Na vedomie vzal aj informácie o tom, že poslanci NR SR využijú svoje právo zákonodarnej iniciatívy a pracujú na návrhu zákona, ktorý má zabezpečiť obetiam prístup k účinným prostriedkom nápravy. Budú sa musieť deti do 12 rokov preukazovať negatívnym testom? Úrad verejného zdravotníctva reaguje Podpredseda výboru Peter Pollák ml. (OĽaNO) v stredu 21. júla na tlačovej konferencii uviedol, že chce, aby štát našiel mechanizmus na odškodnenie žien, ktoré boli nezákonne sterilizované. Pre nájdenie finančného mechanizmu chce zvolať „okrúhly stôl“ za účasti predsedu vlády, ministra financií, ministerky spravodlivosti a iných zainteresovaných osôb. Nezákonné sterilizácie žien prebiehali na Slovensku od roku 1966, keď vstúpil do platnosti Zákon o zdraví ľudu, ktorý umožňoval vykonávanie sterilizácií žien na základe dobrovoľnej žiadosti alebo rozhodnutia sterilizačnej komisie. Nezákonným sterilizáciám by mala zabraňovať právna úprava, ktorá začala na Slovensku platiť 1. januára 2005.

Pollák ml. dodal, že momentálne s členmi výboru diskutujú o tom, akým spôsobom budú obete nezákonnej sterilizácie vyhľadávať. Podľa neho by pre tento účel po vzore Českej republiky mohol byť zriadený úrad pod gesciou Úradu vlády SR, ktorý by pracoval na aktívnom vyhľadaní žien, ktoré podstúpili sterilizáciu proti svojej vôli.