Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o zákone, ktorý by zvýhodnil očkovaných: Jasné vyhlásenie

Akákoľvek všeobecne záväzná právna norma zvýhodňujúca zaočkované osoby, respektíve tvoriaca podklad pre zvýhodňovanie zaočkovaných, musí prejsť tzv. ústavnoprávnym testom diskriminácie.

Zákonodarca by sa teda ešte pred schválením zákona mal vyrovnať s otázkou, či sa nerovné zaobchádzanie opiera o ústavne prípustný dôvod. Zároveň by sa mal zaoberať aj tým, či porušenie princípu rovnosti spôsobuje niekomu ujmu, ako aj otázkou ospravedlniteľnosti takéhoto zásahu. V súvislosti s predloženou novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na to upozornilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).

„Zákonodarca by mal už v dôvodovej správe k zákonnej úprave náležite, racionálne a presvedčivo zdôvodniť nielen samotný obsah prijímanej normy, ale aj legitímnosť jej cieľa, nevyhnutnosť takejto právnej normy, jej primeranosť v užšom slova zmysle, a to všetko vo vzťahu k možnej diskriminácii nezaočkovaných osôb,“ myslí si výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová.

SNSĽP ako národný antidiskriminačný orgán pripomína tiež spoločnostiam, ktoré ponúkajú zaočkovaným rôzne výhody, že akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie s nezaočkovanými osobami nie je podľa aktuálne platných právnych predpisov možné. „Stredisko vníma pozitívny úmysel týchto subjektov a ich snahu prispieť k ochrane verejného zdravia. Upozorňuje však na povinnosť každého dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania ustanovenú antidiskriminačným zákonom pre vymedzené oblasti právnych vzťahov," skonštatovala Porubänová.

Nie každé rozdielne zaobchádzanie však automaticky znamená aj porušenie zákazu diskriminácie. "Vždy je potrebné skúmať, či sú zaočkované a nezaočkované osoby pri výkone práv a povinností v porovnateľnej situácii. Je napríklad v poriadku, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi deň voľna na absolvovanie očkovania, prípadne ďalšie dni na zotavenie. Porušením zákazu diskriminácie by však napríklad bolo, ak by zamestnávateľ vyplatil odmeny iba zaočkovaným zamestnancom. Keďže odmeny majú byť vyplácané v závislosti od dosiahnutých pracovných výsledkov, zaočkovaní aj nezaočkovaní zamestnanci sú pri nároku na ne v porovnateľnej situácii. Kritérium zaočkovanosti by preto v tomto prípade bolo absolútne irelevantné a diskriminačné,“ vysvetlila výkonná riaditeľka SNSĽP.

Povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania spočívajúcu v zákaze diskriminácie sa podľa antidiskriminačného zákona vzťahuje na oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, poskytovania tovarov a služieb, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Vylučuje akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie s nezaočkovanými osobami v prípade, ak sú so zaočkovanými osobami v porovnateľnej situácii.

Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v piatok, bude opätovne predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.