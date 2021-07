Mestská polícia má rozkošné štvornohé posily: Bratislavu bude strážiť partia s kráľovskou krvou

Výnimočný prírastok! Kynológovia na mestskej polícii (MP) dostali krásny darček.

Ich korene po otcovi siahajú až do Holandského kráľovského spolku policajných psov! Šteniatka majú iba 13 dní, a kým nastúpia do ostrej služby, čaká ich ešte veľa dní v brlôžteku u maminy so špičkovým výcvikom. Dohliadať na nich bude aj Keyron, ich otec.

„Je belgický ovčiak, ale z variety Malinois. Jeho korene siahajú až do Holandského kráľovského spolku policajných psov,“ prezradil Peter Borko z MP s tým, že na Slovensku je tento služobný pes známy a úspešný. „Povyhrával súťaže nielen doma, ale aj v okolitých krajinách. Aj preto sa bratislavskí mestskí policajti tešia na potomkov týchto výnimočných psíkov,“ uviedol.

Niektoré šteniatka zostanú v službe u nich, iné ale poputujú do ďalších bezpečnostných zložiek. „Belgický ovčiak je tvrdší, razantnejší, má viac energie, takže je energickejší, slangovo povedané má čistejšiu hlavu, teda viac sa sústredí na úlohy,” vyrátal rozdiely medzi nemeckým a belgickým ovčiakom kynológ Peter Bella, ktorý je Keyronovým psovodom.

V MP sa využívajú len poriadkové psy, ak by totiž so psami našli dôkazy po trestnej činnosti, tak by ich sudca nemusel uznať, keďže trestná činnosť spadá pod štátnu políciu. „Psy využívame najmä na zadržanie páchateľov a vytvorenie rešpektu v rôznych ruvačkách či kontrolu problematických skupín a podobne."

