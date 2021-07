Konštruktéri zostrojili unikátnu repliku vozidla hromadnej dopravy: Prvý bratislavský trolejbus ožil po 114 rokoch!

Odviedli kus dobrej práce!

Pred 114 rokmi, v dobe, keď bola na cestách hlavného mesta povolená maximálna rýchlosť 15 km/h, začal ulice vtedajšieho Prešporka brázdiť prvý trolejbus. V malej obci České Velenice, ležiacej u našich susedov, teraz vyšli na svetlo sveta s jeho replikou. Zavíta tento kus aj do bratislavských ulíc?

Trolejbusy s otvorenou konštrukciou boli špecifikom pre bratislavskú trať, ktorá bola v prevádzke do roku 1914. Žiadne z pôvodných vozidiel, ktoré na nej v tom období premávali, sa však nezachovali. Obdobná trať, ktorá bola v prevádzke v roku 1907, smerovala aj z rakúskeho Gmündu do českej obce České Velenice. Práve táto obec ležiaca v Stredočeskom kraji je miestom, kde sa konštruktéri pustili do stavby tamojšieho historického trolejbusu s názvom Mercédès-Électrique-Stoll.

Vozidlo je však, na rozdiel od originálu, ktorý bol poháňaný na elektrinu, poháňané moderným batériovým pohonom. Majstri konštruktéri Jiří Kovář a Richard Polák, zaoberajúci sa špecifickou produkciou replík trolejbusov, sa pred niekoľkými rokmi pustili aj do výroby modelu, ktorý v našom hlavnom meste premával medzi rokmi 1909 - 1914.

Elektrické vozidlá s označením Mercédès-Électrique-Stoll, ktoré boli napájané z vrchného trolejového vedenia, podobne ako dnešné trolejbusy, jazdili po približne 5,8 kilometrov dlhej trase smerujúcej od oblasti dnešnej Hlavnej stanice po Železnú studničku. „Išlo o ľahký voz, ktorý jazdil do kúpeľov Železná studnička. Bol zaujímavý tým, že išlo o akýsi kabriolet, skutočne letný kúpeľný trolejbus,“ vyjadril sa pre Českú televíziu Jiří Kovář, jeden z výrobcov replík trolejbusov, ktorý sa na výrobe dobového modelu z Bratislavy podieľal.

Konštruovali bez plánov

Hoci mala byť výroba modelu prešporského trolejbusu pôvodne ukončená už v roku 2020, skončila sa nedávno. „Trolejbus je na špičkovej úrovni. Pri stavbe sme nemali žiadne plány, vychádzali sme z dobových fotografií. Podarilo sa nám nájsť konštruktéra, ktorý celý život pracoval v závodoch Škody v Plzni, a ten na základe fotografií vyrobil nákresy, spočítal pevnosť a stanovil, ako musia vyzerať brzdy a vďaka tomuto človeku sme to dali dokopy,“ povedal druhý z dvojice konštruktérov Richard Polák.

Trolejbus by mal zostať v múzeu v Českých Veleniciach. Batériová replika vozidla z roku 1907 prešla v Bratislave aj zaťažkávajúcou skúškou, keď sa jej podarilo zdolať pôvodnú trasu na Železnú studničku.