Riaditeľ inšpekcie po razii policajtov zo Sobraniec na elitnú jednotku: Stopka pre šéfku tímu, ktorá vyšetruje NAKA

Vojna medzi policajnou inšpekciou a vyšetrovateľmi NAKA naberá na obrátkach.

Postupom šéfky tímu inšpekcie, ktorá rieši kauzu možného ovplyvňovania svedkov, sa už zaoberá jej nadriadený. Ten po tom, čo zásahový tím policajnej inšpekcie v Pezinku prehľadal auto operatívcom NAKA, pozastavil činnosť ich šéfke Diane Santusovej.

Ľudia, ktorí posledný rok pracovali na veľkých kauzách a stíhajú mnohých bývalých verejných činiteľov, sú preverovaní pre informácie SIS o ovplyvňovaní svedkov. Do rúk to dostala policajná inšpekcia. Prokurátori aj vyšetrovatelia odmietajú, že by tlačili na niekoho v súvislosti so zmenami výpovedí.Kuriózne vyznieva práca šéfky tímu policajnej inšpekcie Diany Santusovej, ktorá si na nedávny zásah povolala policajtov z cudzineckej polície v Sobranciach.

Práve jednotka zo Sobraniec najnovšie podľa portálu Aktuality.sk zasahovala na kolegoch z NAKA z tímu Očistec v Pezinku, kde operatívcom zablokovali auto. Vraj hľadali obvinených mužov v pátraní. Používali pritom neoznačené civilné autá, z ktorých povyskakovali muži so zbraňami. Inšpekcia tesne pred týmto zásahom obvinila troch dôležitých svedkov z káuz Očistec a Božie Mlyny. Zadržaný takáčovec Csaba Dömötör sa priznal, že krivo svedčil.

V stredu už zasiahol dočasne poverený riaditeľ inšpekcie Peter Scholtz. Uviedol, že prijal niekoľko podaní, ktoré v prípade, že by sa potvrdili, mohli spochybniť nestrannosť vedenia tímu inšpekcie. Ide práve o Santusovú. „Bol vykonaný personálny pohovor s vedúcou uvedeného tímu, bola zahájená kontrola a zabezpečené ďalšie podporné materiály. Napriek enormnej snahe sa doposiaľ využitými prostriedkami nepodarilo jednoznačne vyvrátiť všetky pochybnosti,“ uviedla hovorkyňa Barbara Túrosová. Santusová sa tiež má podrobiť vyšetreniu na detektore lži.

„V priebehu takto vykonávaných kontrolných opatrení však pochybnosti o objektivite a nestrannosti vykonávaných úkonov neustále pribúdali,“ dodala Túrosová s tým, že riaditeľ pozastavil činnosť vedúcej tímu Santusovej, kým sa nepotvrdia alebo nevyvrátia vzniknuté pochybnosti. Naďalej sa pokračuje v preverovaní svedkov aj policajtov.