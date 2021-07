Ústretový krok smerom k cestujúcim v Bratislave: Dopravný podnik vráti nevyužité cestovné!

Kúpiť, či nekúpiť?!

Hlavné mesto chcelo motivovať ľudí k obstaraniu ročných predplatných električeniek, ktoré z tohto dôvodu zlacneli, no samotní cestujúci nevedia, či na akciu zareagujú pozitívne. Jedným z dôvodov môžu byť obavy z nástupu ďalšej vlny COVID-19 a s ňou súvisiacimi obmedzeniami v oblasti cestovania do práce či do škôl.

Cestujúci využívajú podľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) možnosť kúpiť si niektorý z predplatných cestovných lístkov (PCL) v menšej miere, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. „V porovnaní s rokmi pred pandémiou je tam pokles, ktorý je markantný, a predaj väčšinou kopíruje aktuálny vývoj situácie. Keď bol lockdown, tak sa ľudia nehrnuli do kúpy PCL, ale keď sa situácia uvoľnila, tak predaj zase stúpol,“ povedal hovorca DPB Martin Chlebovec.

Dopravný podnik napriek tomu počíta s tým, že v septembri 2021 bude obnovená plná prevádzka MHD a zároveň aj s tým, že počty cestujúcich budú stúpať. Jedným dychom však dodal, že vývoj situácie môže napokon ovplyvniť pandémia. „Dopravný podnik je pripravený reagovať na aktuálny stav promptne, tak ako počas uplynulého trvania pandémie,“ spresnil.

V prípade, že si chce cestujúci napriek hroziacim obmedzeniam niektorý z PCL zadovážiť a až neskôr zistí, že ho napríklad kvôli obmedzeniam zo strany štátu nebude využívať, bude môcť požiadať o vrátenie nevyužitého cestovného. Výšku vrátenej sumy je možné vypočítať si na kalkulačke, ktorá je zverejnená na webe IDSBK.